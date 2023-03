Ott Tänak y Kalle Rovanperä, líder y segundo en la general, se marcaron en los primeros tramos cronometrados de competición. El piloto de 35 años y puntero del campeonato se llevo la primera especial con su Ford Puma Hybrid Rally1, 0,8 segundos más rápido que el actual campeón del mundo, Kalle Rovanperä. Repitió la hazaña menos de media hora después, cuando volvió a superar a su rival finlandés para aumentar su liderato nocturno a 1,7 segundos.

"Hoy ha sido un poco de diversión, mañana a trabajar", opinó el estonio al final de la segunda pasada, después de referirse a la increíble afluencia de aficionados tras el primer tramo. "Cuando llegas aquí está lleno de gente y pilotas por un túnel de gente. "Es algo diferente, son realmente apasionados... con todo este apoyo es divertido", dijo Tänak

Rovanperä, por su parte, marcó al de Ford y cumplió tras llevarse el 'shakedown' en la mañana mexicana. "Es una atmósfera increíble, normalmente no me gustan estas etapas pero me sentí genial", relató. Una lectura que compartió el otro gran candidato, Sébastien Ogier. "No empezó el rally real", expresó. Su tiempo, a 2,8 segundos, tampoco debería generar quebraderos de cabeza.

Esapekka Lappi, que disfruta de su primera temporada completa con Hyundai, terminó a 0,5 segundos de Rovanperä en tercera posición, después de que la pareja finlandesa empatara en cabeza en el shakedown del jueves por la mañana.

El compañero de equipo de Lappi en Hyundai, Thierry Neuville, fue el siguiente en llegar a la meta, y el último ganador en México, Sébastien Ogier, completó los cinco primeros en quinta posición, al volante de su Toyota GR Yaris Rally1.

El compañero de equipo de Ogier, Elfyn Evans, fue el siguiente clasificado en sexta posición, colándose 0,1 segundos por delante de Dani Sordo. Pierre-Louis Loubet, que debutaba en México con su Puma, y Takamoto Katsuta, que pilotaba un Yaris, terminaron el día en octava y novena plaza respectivamente.

Emil Lindholm, que partía fuera de los 12 primeros, tuvo que esperar un poco más para iniciar su velada, pero el vigente campeón del WRC2 terminó la noche entre los 10 primeros. Optando por pilotar un Škoda Fabia Rally2 evo, un modelo más antiguo, el finlandés se colocó rápidamente en lo más alto de la clasificación de WRC2, con 1,6 segundos de ventaja sobre Nikolay Gryazin con una máquina similar, mientras que Gus Greensmith, que debutaba con su Škoda Fabia RS Rally2, completaba los tres primeros puestos de la principal categoría de apoyo del WRC.

Clasificación

1. Tanak-Jarveoja (Est/Ford), 1m 54.2s

2. Rovanpera-Halttunen (Fin/Toyota), a 1.7

3. Lappi-Ferm (Fin/Hyundai), a 2.2

4. Neuville-Wydaeghe (Bel/Hyundai), a 2.8

5. Ogier-Landais (Fra/Toyota), a 2.8

6. Sordo-Carrera (Esp/Hyundai), a 3.4