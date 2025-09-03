Paul Aron y su debut en Monza: “Será una gran oportunidad para mí”

La Fórmula 1 se prepara para vivir un nuevo capítulo en el histórico circuito de Monza, donde este fin de semana se disputará la decimosexta fecha del calendario. Como parte del reglamento que obliga a las escuderías a ceder un entrenamiento libre a pilotos jóvenes, Paul Aron se subirá al Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica del viernes.

Tras el anuncio, el piloto reserva de la escudería francesa expresó su entusiasmo por esta oportunidad. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado”, señaló.

El estonio, de 20 años, remarcó que su principal meta será colaborar en la puesta a punto del monoplaza. “Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a preparar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio”, explicó.

Finalmente, Aron destacó el valor de esta experiencia en su desarrollo profesional. “Será fantástico aprovechar lo aprendido en el simulador y en las pruebas para tener una sesión productiva tanto para mí como para el equipo”, concluyó.

De esta manera, el joven piloto tendrá su estreno en un Gran Premio de Fórmula 1, mientras Colapinto volverá al mando del auto para el resto del fin de semana en Italia.