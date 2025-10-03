Un estremecedor accidente en Indonesia

El piloto argentino Valentín Perrone sufrió un fortísimo incidente durante la segunda práctica de Moto3 en Indonesia. El estremecedor accidente, que sacudió la jornada de entrenamiento en el circuito de Mandalika, ocurrió a 28 minutos del final de la tanda del viernes por la tarde.

Perrone, que compite en el Mundial de Motociclismo, fue embestido por detrás por el piloto italiano Luca Lunetta, específicamente en la curva 11 del trazado. Como resultado del impacto, Perrone salió despedido de su KTM, voló por el aire y terminó tendido en el piso. En el suelo mostró evidentes signos de dolor.

Parte médico tranquilizador y pronta recuperación

Dada la gravedad del choque, el equipo médico se presentó casi al instante en la pista para asistirlo. Tras la revisión inicial, se decidió trasladarlo a un hospital para realizarle los primeros estudios.

Afortunadamente, el parte médico inicial llevó tranquilidad. Se informó que Perrone se encontraba consciente. Minutos más tarde, las autoridades decidieron que era necesario llevarlo a otro centro de salud para evaluarlo en profundidad.

El equipo Tech3 Racing emitió un comunicado destacando que "no se detectó nada grave, salvo el dolor provocado por el fuerte impacto".

El propio piloto, conocido como "el Coyote", confirmó su buen estado de salud a pesar del duro golpe: "Estoy contento de poder estar escribiendo esto sin ninguna lesión, después de la fea caída que he tenido hoy en la práctica". Aunque está fuera de peligro, deberá someterse a una revisión médica obligatoria el sábado por la mañana antes de que se realicen los entrenamientos libres 2, para recibir la habilitación para seguir acelerando.

Buen rendimiento previo y mirada en 2026

Antes de este incidente que lo envió al hospital, Valentín Perrone había logrado un buen desempeño en la primera sesión de práctica. Allí había alcanzado el 12.º mejor registro, con un tiempo de 1:38,887, ubicándose a poco más de un segundo del líder inicial, David Muñoz.

Mirando hacia el futuro, se reafirmó la continuidad de Perrone en Moto3 para la temporada 2026 con su equipo Tech3 Racing. Aunque esto se consideraba un hecho debido a su "muy buena" producción y a que su contrato era multianual, el equipo lo confirmó oficialmente en su KTM.

La principal novedad para 2026 será el cambio de compañero de equipo: el finlandés Rico Salmela ocupará la otra moto, en reemplazo del australiano Jacob Roulstone.

Hervé Poncheral, jefe de la estructura, remarcó la importancia de seguir contando con el piloto argentino y elevó las expectativas: Poncheral destacó que la dupla finlandesa-argentina será "emocionante y bastante inusual". Además, subrayó que Perrone está teniendo una fantástica temporada de debut este año, y "se espera que luche por el campeonato en 2026".