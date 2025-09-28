Perrone voló en Japón y estuvo cerca del podio

Valentín Perrone, el piloto argentino del equipo Tech3, fue uno de los grandes protagonistas de la 17ª fecha del Mundial de Moto3 en Japón, al finalizar en una destacada cuarta posición. El argentino acarició el podio luego de una "dura batalla" con Máximo Quiles que se extendió hasta la bandera de cuadros.

El Gran Premio de Japón presentaba un desafío adicional para Perrone, quien jamás había rodado en el circuito de Motegi. A pesar de ello, el Coyote se adaptó rápidamente a la pista, asegurando un segundo lugar de partida tras una gran clasificación. Sin embargo, las dificultades se incrementaron durante la carrera cuando la caída de algunas gotas de lluvia dejó el asfalto como un "jeroglífico," con partes húmedas y otras secas.

Protagonismo y un Clásico Repetido

Perrone llegó incluso a liderar la competencia en la quinta vuelta, momento en que el asfalto generaba múltiples sustos. Fue superado en la sexta vuelta por David Muñoz, quien se llevó un "triunfo aplastante" y se mantuvo en otro nivel durante la jornada.

Detrás del vencedor, se desarrolló una "batalla sensacional" entre Perrone y Máximo Quiles por el tercer escalón. Este duelo se está convirtiendo en un clásico, siendo la tercera edición de la pulseada que ya definieron este año en el GP de Hungría (por solo 18 milésimas) y en Misano.

La lucha se intensificó cuando apareció José Antonio Rueda. El líder del Mundial, quien había partido desde la pole pero perdió terreno al inicio por la humedad de la pista, voló una vez que el asfalto se secó, superando a Quiles y a Perrone para asegurarse el segundo puesto. Rueda ahora aventaja a Ángel Piqueras por 93 puntos y podría definir el título en Indonesia la próxima semana.

Definición y Balance del Campeonato

La definición por el tercer lugar se mantuvo intensa hasta la última curva. Perrone hizo una maniobra arriesgada en la penúltima variante, pero Quiles, pupilo de los hermanos Márquez, logró sostener la posición "con lo justo" para quedarse con el último escalón del podio.

A pesar de quedar fuera del podio por escasas milésimas, el rendimiento de Perrone confirmó que su primer triunfo mundialista parece estar "a la vuelta de la esquina". El argentino ya acumula 14 carreras consecutivas finalizadas en la zona de puntos y marcha octavo en el campeonato con 121 puntos. Perrone suma dos podios y dos pole positions en su primera temporada de Moto3, y ya tiene confirmada su continuidad con el equipo Tech3 para 2026, manteniendo las chances de finalizar el ejercicio en el top 5.

Tras la carrera, Valentín Perrone describió la jornada como "divertidísima" y afirmó que lo dio "todo hasta la última vuelta" para subir al podio.

"Hoy hemos aprendido mucho otra vez, lo disfruté, así que vamos a Indonesia a aplicar todo lo aprendido en Japón," expresó el piloto.

Marco Morelli se Fue Sin Puntos

El otro argentino del Mundial, Marco Morelli, regresó a la competencia tras su ausencia en el GP de San Marino (debido a compromisos con la Red Bull Rookies Cup).

Al igual que Perrone, Morelli nunca había estado en Motegi. Largando desde el 16º puesto, el Gladiador no pudo avanzar con su Honda del equipo Mlav, finalizando en el 17º lugar y fuera de la zona de puntos. No obstante, Morelli ya tiene asegurado su lugar para 2026 con el equipo Aspar, donde tendrá como compañero a Máximo Quiles.