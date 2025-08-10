Piloto de NASCAR se fracturó al caer de su auto mientras festejaba

Un insólito accidente marcó el cierre de la jornada en la NASCAR Xfinity Series este sábado. El piloto Connor Zilisch, de 19 años y actual líder del certamen, se fracturó la clavícula tras caer de su auto en plena celebración por la victoria obtenida en el circuito de Watkins Glen, Nueva York.

El incidente ocurrió en la tradicional Victory Lane, minutos después del final de la competencia. Zilisch intentó subirse al techo de su Chevrolet No. 88 para celebrar con su equipo, pero perdió el equilibrio cuando su pie quedó atrapado en la malla de la ventanilla del conductor. La caída fue de frente contra el asfalto y el piloto quedó inmóvil, generando preocupación inmediata tanto en el circuito como en la transmisión oficial.

Rápidamente fue asistido por los servicios médicos del trazado y trasladado primero al centro médico del circuito y luego a un hospital local. Allí se confirmó que se encontraba consciente y estable, y que la única lesión sufrida fue una fractura de clavícula. En sus redes sociales, Zilisch agradeció el apoyo recibido y confirmó que no hubo daños neurológicos.

Como consecuencia del accidente, el equipo Trackhouse Racing anunció la baja del piloto para la carrera del domingo en la NASCAR Cup Series, también prevista en Watkins Glen. Se trataba de la cuarta participación de Zilisch en la máxima división, en una temporada donde ya suma 11 resultados consecutivos entre los cinco primeros en Xfinity.

La competencia en Watkins Glen fue intensa y estuvo marcada por múltiples incidentes, incluyendo un choque múltiple que involucró a 16 autos en las vueltas finales. A pesar de ese contexto, Zilisch dominó la carrera liderando 60 de las 82 vueltas y consolidando su posición como principal candidato al título.

Su regreso a la actividad aún no tiene fecha confirmada, pero la próxima carrera clave será el 31 de agosto, cuando comiencen los playoffs del campeonato en Portland. Desde JR Motorsports, escudería dirigida por Dale Earnhardt Jr., indicaron que la prioridad será su recuperación total.