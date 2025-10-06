Qué dijo el nuevo director de Alpine sobre la carrera de Colapinto en Singapur

El nuevo director del equipo Alpine, Steve Nielsen, realizó un balance sobre la participación del argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, donde finalizó en el puesto 16. El británico reconoció que el rendimiento del auto no fue el esperado, aunque rescató la actitud y el trabajo del joven piloto durante la competencia.

“Franco tuvo una buena largada y avanzó posiciones en la primera vuelta. Apostamos a una estrategia agresiva desde el inicio, intentando un undercut sobre los autos de adelante. Eso lo obligó a gestionar una tanda extensa con neumáticos medios, lo que finalmente provocó una pérdida de ritmo en los giros finales”, explicó Nielsen en un video difundido por el equipo.

El dirigente también felicitó a McLaren por el campeonato de constructores obtenido y reconoció que el fin de semana en Marina Bay dejó lecciones importantes para el equipo francés. “No logramos el resultado que esperábamos, pero hay elementos positivos para destacar. Llegamos a Austin con optimismo y confiamos en un mejor rendimiento en un circuito más tradicional”, agregó.

Colapinto había adelantado antes de la competencia que seguiría una “estrategia diferente”, la cual le permitió salir de las últimas posiciones en la parrilla inicial. A pesar del desgaste de los neumáticos en el tramo final, el argentino completó la carrera y sumó kilómetros valiosos en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Horarios del GP de Austin (hora argentina):

Viernes 17: Práctica Libre 1 (14.30 a 15.30) / Clasificación Sprint (18.30 a 19.15)

Sábado 18: Sprint (14.00 a 14.30) / Clasificación (18.00 a 19.00)

Domingo 19: Carrera (16.00)