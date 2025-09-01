Río Cuarto: la pista vuelve a ser historia grande

Este fin de semana, el sur provincial fue testigo de una jornada histórica para el automovilismo nacional, con el regreso del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto al circuito de las grandes competencias del deporte motor. El evento congregó la séptima fecha del campeonato de TC Pick Up y Turismo Pista, categorías de gran relevancia en el automovilismo argentino.

El retorno de estas importantes categorías fue posible gracias a una serie de obras de infraestructura realizadas por la Provincia en el circuito. Estas mejoras no solo elevaron los estándares de seguridad para el público y los pilotos, sino que también dotaron al predio de nuevas instalaciones y espacios técnicos de vanguardia.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, expresó su entusiasmo por este suceso, destacando: “Que el TC Pick Up y el Turismo Pista vuelvan a Río Cuarto es una gran noticia. Córdoba es fierrera por naturaleza y queremos que estas categorías tengan siempre a nuestro autódromo dentro de su calendario”. Esta afirmación subraya la importancia del evento para la provincia, reafirmando su lugar en el calendario grande del automovilismo argentino y consolidando al trazado local como un escenario clave para la proyección de este deporte en el interior del país.

En sintonía, el intendente Guillermo de Rivas enfatizó el rol del autódromo en la región: “Nuestro circuito se consolida como un punto de referencia del automovilismo del interior. Esto es fruto del esfuerzo conjunto entre el Automóvil Club, el municipio y la Provincia”. Este esfuerzo colaborativo entre el Automóvil Club Río Cuarto, el gobierno provincial y el municipio fue fundamental para la planificación y ejecución de todas las obras.

El impacto del regreso de las grandes categorías se sintió más allá de la pista, dejando como saldo una intensa actividad comercial en la región. Se registró ocupación plena en hoteles y una importante afluencia de visitantes a restaurantes y bares, evidenciando el dinamismo económico que genera el deporte motor.

Con más de un centenar de vehículos en pista, los fanáticos tuvieron la oportunidad de seguir de cerca a los principales referentes del automovilismo nacional, incluyendo figuras como Mariano Werner, Agustín Canapino y Juan Pablo Gianini. La representación cordobesa también brilló, con la presencia de Lucas Sarmiento, oriundo de Río Cuarto y piloto de Turismo Pista Clase 1, junto a otros 20 pilotos de distintos puntos de la provincia. En la categoría TC Pick Up se destacaron pilotos de primer nivel como Luis Catelli, Marco Dianda y Mario Baldo.

Al finalizar las emocionantes competencias, los resultados fueron los siguientes:

Resultados finales del TC Pick Up: Agustín Canapino; Mauricio Lambiris; Hernán Palazzo.

Resultados finales del Turismo Pista: Benjamín Ochoa; Marco Dianda; Sebastián Gallo.

Federico García, presidente del Automóvil Club Río Cuarto, valoró el trabajo realizado durante el último año en el predio, afirmando que “El compromiso fue siempre tener un autódromo competitivo, seguro y preparado para recibir a las categorías más convocantes del país. Este fin de semana lo volvimos a demostrar”.

Las obras y mejoras en el autódromo fueron extensas y apuntaron a elevar significativamente el estándar de seguridad y funcionalidad del circuito. Entre las más destacadas se encuentran:

La construcción de nuevas vías de escape con camas de desaceleración en sectores clave de la pista.

Refuerzos en muros de contención y protecciones en curvas estratégicas.

Una nueva sala técnica que cumple con las medidas reglamentarias.

Una sala de reuniones para pilotos y una renovada sala de prensa.

Ampliación y mejoras en el playón de boxes, adaptado para recibir a un parque automotor más numeroso.

Estas intervenciones, ejecutadas en conjunto, buscan consolidar al circuito de Río Cuarto como uno de los escenarios más competitivos y seguros del automovilismo nacional. Con esta exitosa fecha, el Parque Ciudad de Río Cuarto se posiciona nuevamente en el centro de la escena automovilística nacional, proyectándose como sede de futuras grandes competencias y confirmando un camino de crecimiento sostenido.