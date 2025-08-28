Río Cuarto celebra el regreso del TC Pick Up y Turismo Pista tras millonaria inversión

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto se prepara para un evento automovilístico de gran envergadura: la séptima fecha del TC Pick Up y Turismo Pista (TP). Estas dos importantes categorías nacionales regresarán a la Capital Alterna de Córdoba los próximos 30 y 31 de agosto para disputar el Gran Premio Río Cuarto, tras una ausencia de tres años. Este acontecimiento es considerado el más importante del sur de Córdoba en 2025.

El retorno de estas categorías es posible gracias a una significativa inversión del Gobierno de la Provincia de Córdoba en el autódromo local. El objetivo primordial de esta transformación infraestructural es volver a posicionar a Río Cuarto entre los circuitos más elegidos por las categorías nacionales más importantes y convocantes del país. El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, enfatizó que fue una "decisión del gobernador Martín Llaryora" hacer la inversión necesaria para recuperar y mejorar la infraestructura del autódromo, especialmente en materia de seguridad.

En la presentación oficial del evento, Agustín Calleri destacó que, con el regreso de estas categorías, se espera un parque automotor de casi 180 vehículos, prometiendo un "espectáculo que no todas las categorías brindan". Subrayó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para dinamizar la economía local, ejemplificando el éxito con el Turismo Carretera en el Cabalén y la pasión "fierrera" de Córdoba. Por su parte, el intendente Guillermo De Rivas resaltó que el autódromo de Río Cuarto es hoy un "centro de referencia de todo el deporte motor", y cuenta con "la grilla más importante de todos los autódromos del interior del país", fruto del trabajo y el apoyo de los gobiernos provincial y municipal.

Las obras realizadas en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, enumeradas por Federico García, presidente del Automóvil Club Río Cuarto, son extensas y buscan mejorar integralmente las instalaciones. Estas incluyen:

Vías de escape de la recta principal con una importante cama de desaceleración.

Obras de seguridad en las curvas 3, 4, 5 y parte de la 6, que comprenden cama de desaceleración, muñecos de goma y muros de contención.

Mejoras edilicias, como una nueva sala técnica que cumple con las medidas reglamentarias nacionales, una nueva sala de reunión de pilotos y una renovada sala de prensa.

Ampliaciones en el playón de boxes para poder albergar a más vehículos.

El vicepresidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, valoró la mejora del circuito y la colocación de Río Cuarto como sede de grandes eventos, resaltando el rol del banco como "herramienta que favorece a esta industria", permitiendo a los vecinos acceder de manera financiada a este tipo de espectáculos.

En la presentación oficial estuvieron presentes diversas personalidades del ámbito automovilístico, como Ezequiel Bosio, presidente de la Asociación Pilotos Turismo Pista, y Mauricio Mansilla, jefe de prensa de la ACTC. También asistieron pilotos cordobeses que serán locales en esta fecha: Luis Catelli, Lucas Sarmiento, Diego Richarte y Franco Nazzi.

Para quienes estén interesados en asistir, la información del evento está disponible en tcpkriocuarto.com.ar. Las entradas pueden adquirirse a través de Autoentrada.com o en puntos fijos de venta: en Paseo Ribera Shopping, de 10 a 20 hs. hasta el sábado, y en un nuevo punto emplazado frente a la Sociedad Rural local.