Sebastien Ogier lidera en Kenia

La caravana se desplazó desde el epicentro de la prueba en Naivasha hasta la capital keniana, Nairobi, para celebrar la ceremonia de salida y cubrir el tramo de Kasarani, de poco menos de 5 kilómetros. Una super especial en la que los vehículos salían de dos en dos, y en la que Ogier se dio el placer de enfrentarse y ganar a su tocayo, Loeb.

"Es muy colorido aquí y la gente de este país nos brinda un apoyo increíble", dijo Ogier, quien ganó la edición de 2021 del famoso rally africano. “El desafío es grande. No es el tipo de rally que suelo amar porque va a ser muy duro, pero intentaremos sobrevivir".

Thierry Neuville, de Hyundai, terminó la etapa con el segundo mejor tiempo general. Neuville llegó a la línea de meta a 0,6 segundos del punto de referencia de Ogier, mientras que Rovanpera tuvo un comienzo de pesadilla, que sufrió un pinchazo en la parte trasera derecha después de casi volcar su GR Yaris en la primera curva. Rovanpera perdió 11,6 s en el proceso ante el anterior líder del rallye, Ogier.

"Estaba un poco al límite al frenar", dijo Rovanpera, que se dirige a la acción del viernes en la undécima posición. "Realmente no pasó nada, pero tuvimos un pinchazo. Fue una gran pena, pero es un rallye largo y espero que no "No pierdas mucho allí. Tratemos de concentrarnos en el fin de semana ahora".

Ott Tanak de Hyundai venció a Takamoto Katsuta de Toyota en su competencia con el piloto japonés para establecer el tercer tiempo más rápido. El ganador del Rally de Cerdeña fue 0,1 s más rápido que Elfyn Evans, que ocupó el cuarto lugar en la general por delante de Loeb y Katsuta.

Craig Breen de M-Sport salió de la etapa inicial en séptimo lugar general, a 4,4 segundos de Ogier, mientras que Gus Greensmith (M-Sport), Oliver Solberg (Hyundai) y Adrien Fourmaux (M-Sport) completaron los 10 primeros.

Las tripulaciones ahora completarán el viaje de dos horas y media de regreso al parque de servicio en la ciudad regional de Naivasha, antes de que comience el rally propiamente dicho el viernes por la mañana, cuando la primera de las seis etapas tradicionales comience a las 0600 BST y 0800 hora local y donde hay previsión de tormentas, un ingrediente que podría enriquecer el ‘cocktail’ del ya de por sí imprevisible Rally Safari.