Stake F1 Team Kick Sauber presento el C44 en Londres

El equipo dirigido por Sauber, que este año correrá bajo el nombre de Stake F1 Team Kick Sauber, se está embarcando en una nueva era después de despedirse del patrocinador principal italiano Alfa Romeo.

La operación suiza dice que el C44 es "una marcada desviación de su predecesor" y que "se han introducido una serie de cambios". Uno de los ajustes más importantes es el cambio de una suspensión con varilla de empuje a una con varilla de tracción .

El C44 también cuenta con pontones y cubierta del motor revisados, además de un piso nuevo, una de las áreas de desarrollo más importantes cuando se persigue el tiempo de vuelta puro. El equipo añade que se introducirán "algunas actualizaciones importantes" en el coche "en las primeras rondas".

El equipo dirigido por Sauber tendrá una alineación sin cambios con Valtteri Bottas y Zhou Guanyu por tercera temporada consecutiva.

“Tenemos una nueva identidad y estamos entusiasmados con todo lo que hemos planeado, dentro y fuera de la pista: hoy, sin embargo, todo gira en torno al C44 y su potencial. Tenemos confianza en este coche y en nuestro equipo: no hablaremos de objetivos específicos, porque siempre es difícil comprometerse con números, pero nuestros objetivos son claros: mejorar el rendimiento de nuestro coche y nuestro paquete.

“Por paquete me refiero a todas las áreas, desde el equipo de carrera hasta las operaciones en pista, las paradas en boxes, la estrategia: es más que sólo el rendimiento del coche, y estamos comprometidos en todos los departamentos para dar este paso, este es el objetivo. . Luego veremos cuál será nuestra posición a medida que avance la temporada, pero el objetivo clave es mejorar este año y realizar un mejor trabajo que el que hicimos en 2023” comentaba el director técnico James Key. “El C44 es prácticamente un coche completamente nuevo, con algunas áreas remanentes en la parte trasera del coche. El equipo tuvo que tomar una dirección ambiciosa mucho antes de que yo me uniera: hay muchos cambios mecánicos, algunos de los cuales no se ven en absoluto, pero otros son muy visibles.

Valteri Bottas dijo,“El nuevo C44 definitivamente se siente diferente, tanto en términos de apariencia como de lo que podemos esperar del auto. Necesitamos actuar como equipo y aprovechar al máximo este paquete, que tiene un potencial impresionante; lo demás no importa. Personalmente, al afrontar la tercera temporada con un equipo, los objetivos deben ser ambiciosos.

“Primero, ya sabes, ¡no te puedes perder el color! Es un nuevo enfoque muy emocionante, especialmente en la Fórmula Uno. Y por mi parte, por supuesto, esperamos ser rápidos. comentaba Zhou

El C44 saldrá a la pista por primera vez el viernes cuando complete un shakedown en Barcelona. Luego, el equipo viajará a Bahréin para realizar tres días de pruebas de pretemporada antes del primer partido de la temporada en el mismo lugar.