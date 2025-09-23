Susto mayúsculo para el hermano de Hamilton: su auto se incendió por completo en Silverstone

El apellido Hamilton volvió a acaparar la atención del automovilismo, aunque esta vez no fue por un logro del múltiple campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, sino por un impactante incidente protagonizado por su hermano, Nicolas Hamilton. El suceso tuvo lugar en el circuito de Silverstone, durante una competencia válida por el Campeonato Británico de Turismos (BTCC).

X de LH44(A)

El grave accidente de Nicolas Hamilton, que ocurrió tan solo dos días después del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, culminó con su vehículo completamente envuelto en llamas. Específicamente, el incidente se produjo en la vuelta 17 de un total de 24. El Cupra León del equipo Un-Limited Motorsport comenzó a emitir humo, se detuvo junto a la recta de Wellington y, posteriormente, empezó a incendiarse.

Afortunadamente, el piloto de 33 años, quien también convive con parálisis cerebral, pudo salir ileso del habitáculo. Tras la emergencia, la carrera se reanudó bajo el régimen del coche de seguridad.

Nicolas Hamilton on Instagram: "What an amazing picture of a very disappointing & scary moment for me, my family & friends to start my Sunday at Silverstone. I was surprisingly very calm throughout the whole situation, trying to save the car from any further damage whilst keeping myself safe & I am so proud of myself on how I handled the situation. After yesterday’s fire, there is a question mark on whether I will be driving for the last round of the season at Brands Hatch next weekend, but if I don’t get the opportunity to finish the season off, I want to thank absolutley everyone for getting behind me this year. Friends, family & sponsors for the continued love & support in helping me follow my dream & continue my journey. I personally feel I have been driving the best I EVER have driven in the BTCC to date & I am so proud of my progress this year. 🙏🏾👊🏾 📸 @jakobebrey"

El propio piloto utilizó sus redes sociales para describir el dramático momento: «Qué imagen tan increíble de un momento muy decepcionante y aterrador para mí, mi familia y mis amigos al comenzar mi domingo en Silverstone». A pesar de la gravedad de la situación, Hamilton destacó su compostura, señalando que se mantuvo «sorprendentemente tranquilo durante toda la situación, intentando evitar que el coche sufriera más daños y manteniéndome a salvo». Además, se mostró muy orgulloso de la forma en que manejó la emergencia.

X de Scott Elliott

A raíz del incendio, el futuro de su participación en la disciplina es incierto. El corredor confesó que desconoce si podrá competir en la última ronda de la temporada, la cual se disputará en Brands Hatch el próximo fin de semana. En caso de no poder finalizar la campaña, agradeció el apoyo incondicional recibido durante el año.

Susto mayúsculo para el hermano de Hamilton: su auto se incendió por completo en Silverstone

Cabe destacar que Hamilton regresó a la disciplina tras dos años de ausencia. Actualmente, el piloto se ubica en el anteúltimo puesto del torneo, que cuenta con 29 participantes, sin haber sumado puntos. No obstante, a pesar de los resultados, expresó satisfacción con su progreso, mencionando: «Personalmente, siento que he pilotado mejor que nunca en el BTCC hasta la fecha y estoy muy orgulloso de mi progreso este año».