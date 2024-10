Mariano Werner consiguió este domingo un gran triunfo en San Nicolás que le permite soñar a pie firme con quedarse con el título en esta reñida temporada del Turismo Carretera. El experimentado piloto entrerriano persiguió con su Ford Mustang durante toda la final a Lautaro de la Iglesia, quien aguantó los embates hasta que su Dodge Challenger dijo basta. El podio lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Germán Todino (Ford Mustang)

Con esta victoria, la Copa de Oro que define al campeón de 2024 quedó al rojo vivo, ya que ahora está sólo 6,5 puntos por detrás de Julián Santero, quien terminó muy retrasado en el autódromo del norte de la provincia de Buenos Aires pero continúa liderando el playoff.

Fue la 26ª victoria para Werner, tricampeón de la categoría (2020, 2021 y 2023), que ahora comparte el 11° puesto en el historial de máximos ganadores del TC con Cristian Ledesma y Matías Rossi. Y fue su segundo festejo de la temporada, después del que había sumado en la cuarta fecha en Toay, La Pampa.

La final de la tercera fecha de la Copa de Oro estuvo marcada casi de principio a fin por la pelea entre Werner e Iglesias por la punta. El neuquino partió desde la pole y defendió ese primer lugar durante gran parte de la prueba, pese a que el entrerriano no aflojó nunca la presión y se mantuvo casi siempre a menos de un segundo de distancia.

De la Iglesia parecía encaminado a la victoria, pero cuando quedaban diez vueltas por correr, comenzó a sentir que algo no andaba bien en su Dodge. Y en el 22° su coche se quedó y Werner heredó el liderazgo.

“Se rompió la transmisión. Empecé a tener problemas 10 vueltas antes. Una lástima, son carreras...", contó de la Iglesia.

El entrerriano en seguida le sacó una buena diferencia (más de diez segundos) a Canapino, que pasó al segundo lugar, y completó tranquilo y con buen ritmo las últimas dos vueltas.

"Estoy agradecido a todo el equipo y a todos los sponsors. A todos los que colaboran con esto", dijo en charla con Carburando Werner, que vivió dos momentos especiales en medio de los festejos.

Primero, el que compartió con sus hijos y su mujer, a quien le dedicó la victoria en el Día de la Madre. Y el segundo, en el podio, cuando tuvo un lindo gesto con Canapino: cuando le entregaron al arrecifeño el trofeo del segundo lugar, el entrerriano le levantó el brazo y le pidió a la gente que lo aplaudiera.

"Por ahí desde afuera puede haber parecido aburrida. Pero contra el cronómetro en todas las curvas. Lautaro hizo todo bien, una carrera perfecta, pero tuvo la presión de no relajarse en ningún momento. Pero por ahí con los fierros pasa esa mala fortuna, que hoy nos benefició. De no ser por el problema mecánico no sé si lo hubiese superado", reflexionó el tricampeón.

Y cerró: "Me voy feliz de San Nicolás porque ahora quedé muy bien en la Copa. Esto nos realza. Veníamos con un rival en el campeonato que venía en diez. Y hay cinco carreras que son letales en el campeonato y hemos sorteado muy bien esta jornada. El auto, de uno a diez, creo que estamos nueve. Pero los fines de semana hay que correrlos. Vamos a dejar todo en La Pampa".

Su propia victoria y las flojas actuaciones de Santero y Ciantini, Werner se posicionó mucho mejor que antes en el campeonato.

El balcarceño -que había llegado a San Nicolás segundo y cruzó la meta en el 33° lugar, tras pasar por boxes para cambiar un neumático- cayó al sexto lugar de la tabla.