Un lamentable incidente sacudió la definición de la octava fecha de la Clase 2 del TN APAT. El piloto Gonzalo Antolín denunció que su auto fue intervenido justo antes de la largada de la carrera final. Este hecho, que generó gran conmoción, se asemeja a lo que sufrió Mariano Werner en la definición del campeonato de Turismo Carretera en 2024.

Según relató Antolín en diálogo con la transmisión oficial, se encontró con "piedras en la distribución, el motor" de su vehículo. El problema se manifestó rápidamente en pista: "en la primera vuelta se salió de punto". Las anomalías fueron descubiertas al detenerse para revisar qué había sucedido. El piloto aseguró que su auto estaba "impecable" al finalizar la serie, descartando cualquier problema previo a la supuesta intervención.

La frustración y el dolor de Antolín fueron evidentes. Expresó sentirse "dolido porque es un esfuerzo grande" y lamentó profundamente la situación. En un descargo cargado de impotencia, añadió: "Gente mala, la verdad que es triste". Su indignación lo llevó a una declaración contundente: "Me duele en el alma por la gente que me apoya y ayuda, si esto es automovilismo que se vayan a la concha de su madre". Debido a este grave incidente, Gonzalo Antolín finalmente no pudo participar en la carrera.