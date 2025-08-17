Tremendo vuelco del cordobés Juan Ignacio Álvarez en General Roca

Un accidente de gran magnitud se registró este domingo en el autódromo de General Roca, Río Negro, durante la sexta fecha de la Fiat Competizione, división que acompaña al calendario del TC2000.

El piloto Juan Ignacio Álvarez perdió el control de su Fiat Cronos a menos de diez minutos del final de la competencia, despistó al salir de un pianito y su vehículo dio múltiples vuelcos en el aire antes de impactar contra las gomas de contención ubicadas al borde de la pista.

La violencia del siniestro generó preocupación entre los presentes, pero Álvarez logró salir del habitáculo con asistencia y fue trasladado de inmediato al Sanatorio Juan XXIII. Según confirmaron allegados, el corredor se mantuvo consciente en todo momento y las lesiones no revestirían gravedad.

De acuerdo con las primeras versiones, el auto habría sufrido un desperfecto en los frenos, lo que provocó el despiste. La prueba fue finalmente ganada por Daniel Cosenza, quien se quedó con la victoria en la final de la categoría.