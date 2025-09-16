Tres estrenos y un regreso: así serán las sprint de Fórmula 1 en 2026

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), junto con la organización de la Fórmula 1, oficializaron el listado de carreras Sprint que se llevarán a cabo en 2026. Serán seis en total, con la particularidad de que tres escenarios se sumarán por primera vez a este tipo de competencia: Montreal, Zandvoort y Singapur.

Además, Shanghái y Miami formarán parte del calendario, y Silverstone regresará como sede de Sprint tras haber sido el circuito inaugural de este formato en 2021.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la decisión: “El formato Sprint sigue creciendo con gran impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021. La temporada 2026 contará con tres nuevas sedes que aumentarán el espectáculo en la pista”.

El sistema mantendrá la misma dinámica: los viernes se disputará la clasificación de la Sprint tras la primera práctica libre; el sábado se correrá la Sprint y, posteriormente, se definirá la clasificación del Gran Premio, que continuará como evento principal del fin de semana.

Para los pilotos, entre ellos el argentino Franco Colapinto, este esquema plantea un desafío adicional al tener dos competencias en un mismo fin de semana.

📅 Calendario de carreras Sprint 2026