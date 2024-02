Un dron tan rápido como Max Verstappen

Por primera vez en la historia, un dron ha conseguido alcanzar el ritmo de un coche de Fórmula 1. El RBD-1 es capaz de volar y grabar en HD a 350 km/h. Tiene tres minutos de batería y un alcance de señal de 10 kilómetros, suficientes para grabar en alta definición cualquier duelo en un gran premio, mejorando la intensidad de las imágenes hasta niveles nunca vistos.

Es un dron en forma de cohete. "Nunca pensé que vería un dron yendo tan rápido solo para grabar imágenes de la cámara". Lo dice Max Verstappen, que se retó contra el RBD-1 el dron pintado con los colores de Red Bull, capaz de volar y grabar de forma estable a 350 km/h. "Me sorprendió mucho lo rápido que podía seguir el ritmo y también lo cerca que podría llegar en las curvas, cómo gira. Da una perspectiva un poco diferente para ver la Fórmula 1", añadió el neerlandés.

Se tardó más de un año en crear un dron que pudiera acelerar dos veces más rápido que un coche de F1, alcanzando los 300 km/h en sólo 4 segundos, con una velocidad máxima de más de 350 kilómetros por hora, además pilotado de forma manual y hasta con un pedal en el pie. El nuevo Red Bull Drone 1 aporta un concepto que recuerda a las imágenes de un videojuego. Max Verstappen estaba tan impresionado que dijo: "No reconocí el dron; no sabía que me estaba siguiendo mientras conducía y estaba muy cerca de mí en algunos lugares, así que es genial verlo".

En su desarrollo contaron con la ayuda de Red Bull Advanced Technologies, un brazo de ingeniería del equipo de Fórmula 1, que diseñó y fabricó su ligera aerodinámica, los carenados y brazos estructurales de montaje del motor, para ayudar a reducir la masa total de el dron en aproximadamente un 10%.

El principal responsable de la creación de este dron y el encargado de manejarlo en Silverstone, Ralph Hogenbirk, alias Shaggy, de los Dutch Drone Gods, no solo tenía que hacer posible la realidad de seguir al RB20 sino que tenía que enfrentarse al mismísimo Max Verstappen en esta prueba para testear la eficacia del dron. El dron es único ya que abarca curvas, aceleración, desaceleración, duración de la batería, conectividad entre el dron, el receptor y el piloto, así como navegar sobre puentes y debajo de vallas publicitarias. No hay otro igual.