Valentín Perrone, a un suspiro de la victoria en Hungría: un segundo puesto épico en Moto3

El Gran Premio de Hungría de Moto3 ofreció un cierre infartante, con el piloto argentino Valentín Perrone asegurando el segundo puesto a tan solo 18 milésimas de la victoria. Este resultado marca su mejor posición hasta la fecha en Moto3, logrado tras una intensa batalla "a los codazos" con el español Máximo Quiles, quien se alzó con el triunfo en Hungaroring.

Perrone y Quiles, ambos de 17 años y en su primera temporada en el Mundial, protagonizaron un gran espectáculo que cautivó a los fanáticos del motociclismo. Perrone llegó como líder a la última vuelta, pero Quiles lo superó en la curva 5. Aunque el argentino recuperó brevemente la punta a 250 metros del final y lo sacó de encima con el codo en la recta, Quiles resistió y demostró mayor velocidad en el sector recto, obteniendo la victoria por la mínima diferencia. Durante la contienda, incluso llegaron a tener un toque en la recta de llegada.

A lo largo de las 20 vueltas de la carrera en el circuito Balaton Park, Perrone mantuvo una performance en franco ascenso. Partió desde el segundo lugar y su posición más baja fue un cuarto puesto. El piloto, apodado "Coyote", tomó la punta de la carrera en el giro 11 y la mantuvo hasta el tramo final.

Este segundo puesto es la mejor ubicación de Perrone en Moto3, superando su anterior tercer lugar en Assen. Adicionalmente, el argentino venía de lograr la pole position en Austria. Tras la carrera, Perrone expresó su satisfacción: "Sabía que Máximo salía muy rápido de las curvas, que se tiraría en la última vuelta y mi plan era que, si yo era segundo, me iba a tirar en la última chicana o en la última curva y lo hice. En la salida me pasó por nada. Igual disfruté mucho la carrera, quiero agradecerle a mi equipo porque trabajó muchísimo en el verano. Gracias a todos los que me apoyan".

La escudería KTM del equipo Tech3 felicitó a Perrone por su "tarea en Hungría", destacando su "actuación sobresaliente" y su "gran determinación en suelo húngaro". Con este podio, Valentín Perrone se posiciona en el séptimo lugar en la tabla general, acumulando 92 puntos. Demostrando una evolución continua que marca un horizonte de elite, el piloto argentino lleva una seguidilla de 12 carreras consecutivas finalizadas en zona de puntos en su primera temporada. Aún quedan ocho fechas para el cierre del calendario y Perrone ha manifestado su ambición de cerrar la temporada con un triunfo.

Es relevante mencionar que, para Quiles, esta fue apenas su décima carrera en el Mundial. No pudo participar en las dos primeras fechas y otras dos por una lesión, debido a que no cumplía la edad mínima de 17 años para competir en Grandes Premios. Perrone, por su parte, disputó su decimocuarta carrera.