Valentín Perrone, listo para correr en Moto3 en Termas de Río Hondo

Valentín Perrone nació en España, es hijo de un argentino y representa a nuestro país. Debutó en el Moto3, una antesala a la categoría reina.

En 1998 Marcelo Perrone emigró a España por trabajo. Electromecánico de profesión, formó una familia en el Viejo Continente y uno de sus hijos, Valentín, corre en motos. Si bien el joven nació en Barcelona, eligió representar a Argentina. Fue un reconocimiento a su padre por todo el esfuerzo que hizo para que pudiera competir, un sacrificio que incluyó jornadas extenuantes, sin aspirar a tomarse vacaciones. En esta temporada el joven piloto, de 17 años, llegó al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad y compite en el Moto3, el primer escalón para poder llegar a la categoría reina, el MotoGP.

El próximo fin de semana Valentín estará formando parte de la grilla de la categoría Moto3, por la segunda fecha de la temporada del mundial de motociclismo, a correrse en el circuito internacional de Termas de Río Hondo.

Perrone llegó acompañado por su manager y parte del equipo Red Bull Tech3, en el circuito santiagueño el joven piloto debutante esta temporada buscará revertir un fin de semana agridulce que tuvo en Tailandia.

“Acabamos de llegar a argentina y por supuesto con muchas ganas de estar con mi familia primero y luego salir rumbo a termas para estar con el equipo y comenzar a planificar la carrera, es un gran circuito como es termas, saludos a todos nos vemos allá”, señaló Valentin.

El campeonato de Moto GP comenzó en Tailandia, donde Marc Márquez regresó a la cima luego de mucho tiempo en la categoría reina del motociclismo, sobre el comienzo de temporada el argentino habló con OLÉ

-¿Qué pasó en tu debut en Tailandia? Venías avanzando y, de un momento a otro, te vimos afuera.

-Hice una buena largada, me sumé a un grupo muy grande, y está claro que en la primera carrera todos quieren ir para adelante... Un piloto me adelantó y en la frenada se le fue la moto, por lo que no me dio chances de esquivarlo y me fui.