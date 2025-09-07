Valentín Perrone, el talentoso piloto argentino, culminó su participación en el Gran Premio de Cataluña, la decimoquinta fecha del Mundial de Moto3, con una notable remontada que lo llevó al décimo puesto. Este fin de semana en Montmeló estuvo marcado por altibajos para el "Coyote".

Si bien el viernes había mostrado un excelente ritmo, siendo el más veloz en la práctica y asegurándose el ingreso a la Q2, la clasificación del sábado no fue tan favorable. Perrone, que corre para el equipo Tech3, no logró redondear una buena vuelta de qualy y quedó relegado al decimoquinto cajón de salida.

Sin embargo, en la carrera el argentino demostró su capacidad de lucha. Logró avanzar cinco posiciones y cruzar la meta en la décima ubicación, exhibiendo un buen ritmo durante toda la competencia. Se mantuvo firme en el segundo pelotón, pugnando por el octavo puesto junto a pilotos como David Muñoz y Ryusei Yamanaka.

Al finalizar la carrera, Perrone compartió sus sensaciones: "Fue una carrera difícil con un grupo tan grande. Mi salida no fue muy buena; intenté adelantar a algunos, pero me costó un poco". Y añadió: "Di todo para luchar por el podio y mantenerme en el grupo de cabeza, pero me sentí al límite casi toda la carrera. Un top 10 no está mal; queremos más, por supuesto, pero hemos aprendido mucho hoy y seguiremos aprendiendo y esforzándonos en las próximas carreras". Con miras a la próxima fecha, el piloto expresó su entusiasmo: "Me encanta Misano; gané allí el año pasado en la última ronda de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, así que intentaré luchar por un buen resultado antes de salir de Europa".

Con este resultado, Perrone enlazó su duodécima carrera consecutiva en zona de puntos, consolidándose en el campeonato. Actualmente, se ubica décimo en la tabla general con 98 puntos, a tan solo cinco unidades del séptimo clasificado, Taiyo Furusato.

Otro representante argentino en la categoría, Marco Morelli, hizo su retorno al Mundial en esta cita con el equipo MLav Racing y finalizó decimoséptimo, muy cerca de ingresar a la zona de puntos (que otorga hasta el puesto 15.º). Morelli no participará en el próximo GP de San Marino debido a su programa en la Red Bull Rookies Cup, pero se reincorporará en Japón a fines de septiembre y disputará todas las fechas restantes del calendario.

La victoria en el GP de Cataluña fue para el español Ángel Piqueras, quien superó a José Antonio Rueda en la última vuelta. Este triunfo le permitió a Piqueras recortar cinco puntos a Rueda en la pelea por el título, quedando a 64 unidades de su compatriota.