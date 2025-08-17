El Gran Premio de Austria de Moto3 dejó una sensación de bronca y desilusión para el joven piloto argentino Valentín Perrone, a pesar de su destacada actuación durante todo el fin de semana.

Después de conseguir su primer podio mundialista en Países Bajos, Perrone había manifestado que su siguiente objetivo era la victoria. En el circuito de Spielberg, estuvo a un paso de cumplir su anhelo.

El sábado, a bordo de su KTM del Tech3, Perrone logró una vuelta "soñada" que le valió su primera pole position en Moto3. Ya en la carrera, demostró un ritmo "fantástico" y se mantuvo en el lote de los cuatro pilotos que pugnaban por el triunfo junto a Ángel Piqueras, Ryusei Yamanaka y Máximo Quiles. Durante 20 vueltas, las posiciones se alternaron, e incluso el argentino lideró en algunos fragmentos de la carrera, que suele definirse en grupo en la categoría menor.

Sin embargo, la definición de la carrera en las últimas vueltas fue el momento clave donde Perrone perdió todo. Al ingresar a la vuelta final, una maniobra "muy apretada" entre David Muñoz, quien se había unido a la lucha, y Máximo Quiles, derivó en un toque del español de Aspar Team al piloto argentino.

Este incidente provocó que Perrone terminara con un radio de giro muy abierto en la penúltima curva, perdiendo así el "tren de adelante". Cruzó la meta en el octavo lugar, pero una sanción de tres segundos a Denis Foggia (por no cumplir una penalización de vuelta larga) le permitió ascender un puesto, finalizando séptimo. Este resultado fue considerado "muy poco para todo lo que había hecho" durante el fin de semana, incluyendo haber estado en los primeros lugares en ensayos y protagonizar una salvada "memorable".

Valentín Perrone expresó su frustración al finalizar la carrera, declarando: "Estoy muy contento con mi carrera, pero claro que no con el resultado. Creo que la carrera fue perfecta hasta las dos últimas vueltas. Intenté preparar ese momento lo mejor posible para estar primero o segundo, pero Piqueras me adelantó en la última curva de la vuelta 19, y cuando me acerqué para volver a la buena trazada, me empujaron otros dos pilotos, así que no pude hacer mucho". Añadió que, a pesar del séptimo puesto no ser la recompensa esperada, sabe que tiene el ritmo para luchar por la victoria y que seguirán trabajando.

Poco tiempo tendrá Perrone para "sacarse la mufa", ya que en solo cinco días comenzará la acción del GP de Hungría en el circuito de Balaton Park, una pista nueva para la categoría. Esta será una rápida revancha para el argentino, cuyo ritmo demostrado indica que puede volver a luchar por los puestos de privilegio. La victoria en Austria fue para Ángel Piqueras, seguido por Ryusei Yamanaka y David Muñoz, mientras que el líder del Mundial, José Antonio Rueda, finalizó en el quinto lugar.