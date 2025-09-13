El joven argentino Valentín Perrone se adueñó de la pole position para el Gran Premio de San Marino de Moto3, la 16ª fecha del Mundial, en el circuito de Misano. El piloto del Tech3 mostró un rendimiento excepcional en la clasificación, volando sobre la pista para asegurar el primer lugar de la parrilla.

Misano parece ser un trazado particularmente favorable para Perrone. Aunque nació en España y corre bajo bandera argentina, sus raíces italianas, que se reflejan en su apellido, podrían ser un factor, o quizás simplemente "le gusta la pista". De hecho, su última visita a Misano fue en 2024, cuando se quedó con la victoria en la última fecha de la Red Bull Rookies Cup. "Gané acá la última carrera de Red Bull Rookies Cup en 2024. Me encanta esta pista", afirmó Perrone, evidenciando su conexión con el circuito.

Después de un viernes en el que fue cuarto en la práctica y un sábado en el que se ubicó 11º en el segundo entrenamiento, dedicándose a girar y probar para la carrera sin buscar tiempos, Perrone puso todo en la clasificación. El piloto de KTM registró un tiempo de 1m40s328, superando a Joel Kelso por tan solo 25 milésimas. La primera fila de la parrilla se completará con su compañero de equipo en el Tech3, Jacob Roulstone.

Esta es la segunda pole de Perrone en la categoría, habiendo logrado la anterior en Austria. El argentino expresó su felicidad: "En la primera vuelta de ayer en la primera práctica libre ya me sentí súper bien. Estoy haciéndolo mejor y estoy feliz de mi segunda pole". Reflexionando sobre su estrategia, agregó: "No creo haber sido el más rápido en la pista, pero intenté ser el más inteligente, porque sabía que esta clasificación sería un grupo grande. Me centré en mí mismo y en las sensaciones que teníamos, y dio sus frutos, así que estoy muy contento".

De cara a la carrera del domingo, Perrone tiene claras sus intenciones: "Será importante hacer una buena salida mañana (por el domingo); muchos de nosotros somos rapidísimos, así que intentaremos liderar las primeras curvas y, con suerte, estar en el grupo delantero para luchar por la victoria".

Valentín Perrone atraviesa un gran nivel en la temporada, acumulando una impresionante racha de 12 carreras consecutivas finalizadas en zona de puntos. Contando la clasificación de San Marino, en las últimas cuatro citas, el argentino ha logrado dos pole positions y un segundo puesto en Hungría, en una definición muy apretada contra Máximo Quiles. Este fue su segundo podio, sumándose al tercer lugar obtenido en Assen. El único escalón del podio que aún no ha visitado es el primero.

Con Misano siéndole propicio, su excelente nivel y su competitividad demostrada durante todo el fin de semana, Perrone es un gran candidato para la carrera del domingo. La lucha por la victoria en Moto3 suele ser con un pelotón numeroso, y ahí estará Perrone, buscando su tan ansiada primera victoria mundialista.