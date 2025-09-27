Valentín Perrone largará segundo en Japón y sueña con su primer triunfo

El sueño de la primera victoria en el Mundial de Moto3 está más vivo que nunca para Valentín Perrone. En una jornada de clasificación espectacular en el Gran Premio de Japón, una pista desconocida para él, el piloto argentino, apodado "El Coyote", se aseguró el segundo lugar en la parrilla de salida.

La sesión de clasificación (Q2) fue un verdadero thriller. Perrone se mantuvo constantemente en el top 5 y, con el reloj ya en cero, logró marcar una vuelta que lo catapultó a la pole position provisional. La alegría duró apenas un instante, ya que segundos después el líder del campeonato, José Antonio Rueda, cruzó la meta y le arrebató el primer puesto por solo 238 milésimas de segundo. A pesar de ello, el resultado es una clara invitación a la ilusión para el argentino.

Esta no es la primera vez que Perrone se posiciona como un contendiente serio. En las últimas cinco carreras, esta será la cuarta vez que luchará directamente por la victoria. Su racha incluye una pole en Austria, donde un toque lo dejó fuera de la pelea; un increíble segundo lugar en Hungría, perdido por "una uña"; y otra pole en San Marino, donde un error en la última vuelta lo relegó al sexto puesto.

"Estoy súper contento de salir desde la primera fila, por primera vez aquí en Japón", declaró Perrone tras la clasificación. Consciente del desafío, añadió: "José Antonio Rueda es rapidísimo, así que será importante salir justo detrás de él para intentar seguirlo y seguir aprendiendo. Intentaré dar el máximo; creo que la lucha será dura en las últimas vueltas".

Por su parte, el otro argentino en la categoría, Marco Morelli, tuvo que esforzarse el doble, superando la Q1 para poder acceder a la tanda final de clasificación. Finalmente, el piloto del Mlav clasificó en la 16.ª posición.