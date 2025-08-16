Valentín Perrone vuela en Austria y conquista una pole histórica en Moto3

El motociclismo argentino volvió a celebrar en el circuito Red Bull Ring, donde Valentín Perrone, a bordo de su KTM del equipo Tech3, se adueñó de la pole position en la clasificación del Gran Premio de Austria. Este logro es particularmente significativo al ser la primera pole mundialista para el piloto en su 13ª carrera y en su temporada debut en el Mundial de Moto3.

La clasificación de este sábado 16 de agosto de 2025, a las 08:45, fue la culminación de un excelente fin de semana para Perrone. Ya el viernes, había demostrado su potencial al ser segundo en las dos salidas a pista de la clase menor. Su buen ritmo se mantuvo el sábado por la mañana, ubicándose tercero en el segundo entrenamiento libre.

En la sesión de clasificación, Perrone exprimió al máximo su potencial. Tras un primer intento que lo dejó tercero, y luego quinto, logró un giro decisivo al tomar rueda de Álvaro Carpe para volver a ser tercero. Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó en su último intento. Con parciales en rojo, Perrone realizó una última curva brillante, bajando todos sus tiempos. La pole se confirmó cuando Dirección de Carrera le canceló el giro al español Máximo Quiles —quien venía marcando el mejor tiempo— por exceder los límites de pista.

Este resultado no solo es la primera pole para Perrone, sino que también marca el regreso de un argentino al primer cajón de partida en una carrera del Mundial de motociclismo después de cuatro años, desde que Gabriel Rodrigo lo hiciera en el GP de Cataluña de 2021.

Visiblemente contento, aunque con una alegría mesurada, Perrone declaró: “Es increíble estar en pole por primera vez, es un gran trabajo del equipo. Ayer posición dos, hoy fui tres a la mañana y ahora, uno. Ojalá mañana (por este domingo) podamos repetir el primer puesto. Tengo buen ritmo, será un grupo de pelea entre seis o siete pilotos; trataré de dar el máximo”. Su declaración refleja su ambición por conseguir su primera victoria mundialista, algo que Sebastián Porto logró por última vez para Argentina en el GP de Países Bajos de 2005.

El desafío para Perrone será este domingo, en una carrera que constará de 20 vueltas. Enfrentará a un grupo de rivales muy fuertes que buscarán arrebatarle el primer puesto. La primera fila estará compartida con Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka. Además, Máximo Quiles partirá desde el quinto puesto como un serio candidato, mientras que José Antonio Rueda, el líder del campeonato, que arranca octavo, es conocido por su capacidad de avanzar en carrera.