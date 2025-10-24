Varrone a la antesala de la F1: correrá la temporada 2026 de Fórmula 2 con VAR

Varrone confirmado en la antesala de la F1

El automovilismo argentino recibió una noticia largamente esperada este jueves al mediodía con la confirmación de Nicolás Varrone para competir en la próxima temporada de Fórmula 2. El piloto, que nació en Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires, formará parte de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR).

A sus 24 años, Varrone tendrá su gran oportunidad en una divisional que se ha consolidado como el principal trampolín para acceder a la Máxima Categoría desde el año 2017. Por sus filas han pasado destacadas figuras que hoy están presentes en la parrilla de la Fórmula 1, incluyendo a Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto.

El equipo Van Amersfoort Racing, que este año tuvo a John Bennett y Rafael Villagómez como titulares, sin obtener los resultados esperados, contará con el talento argentino en una de sus butacas. Tras el anuncio oficial, Varrone compartió su entusiasmo: “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing. Es un equipo profesional con mucha historia y éxito. Agradezco a todos los que creyeron en mí durante estos años”.

Varrone ya había demostrado su potencial en la categoría, a pesar de que hacía cinco años que no corría en ella. En diciembre de 2024 probó un monoplaza de F2 en Abu Dabi —el coche que utilizaba el paraguayo Joshua Düerksen— y sorprendió al marcar el segundo mejor tiempo en la tanda vespertina.

El debut oficial del piloto argentino está pautado del 6 al 8 de marzo de 2026 en Melbourne. La temporada en la Fórmula 2 será extensa, contando con 14 grandes premios y un total de 28 carreras, que incluyen tanto las sprint como las feature races. El calendario de la temporada cerrará en Abu Dabi, entre el 4 y el 6 de diciembre.