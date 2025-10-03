Mundial 2026: así es “Trionda”, la nueva pelota oficial

FIFA y Adidas dieron a conocer la pelota oficial que se utilizará en el Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. El modelo lleva el nombre de “Trionda” y su presentación estuvo encabezada por Lionel Messi, quien posó con el balón en la campaña de lanzamiento.

El diseño combina el tradicional color blanco con tonos que hacen referencia a las banderas de los tres países anfitriones: azul, rojo y verde. Además, cada nación tiene un símbolo propio en la superficie de la pelota: una hoja de arce roja para Canadá, un águila verde para México y una estrella azul para Estados Unidos.

Desde la organización explicaron que el objetivo de este nuevo modelo es unir tradición e innovación, retomando características de balones anteriores que marcaron la historia de la Copa del Mundo, pero con mejoras técnicas para ofrecer mayor precisión en el golpeo y en la trayectoria de los remates.

De esta manera, “Trionda” se convierte en el balón oficial que acompañará los partidos del Mundial que comenzará en junio de 2026.

