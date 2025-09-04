El Mundial de fútbol de 2026, un evento sin precedentes que reunirá a 48 selecciones y tendrá tres países anfitriones – Estados Unidos, México y Canadá – ya tiene su cronograma inicial para la venta de entradas. La FIFA ha confirmado que la competencia se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Según Heimo Schirgi, director general de Operaciones de la Copa Mundial, este es un hito importante rumbo a un acontecimiento histórico, y se preparan para recibir a millones de aficionados en Norteamérica el próximo junio.

Primera oportunidad: el sorteo preferente VISA

La primera fase de venta de boletos se inició con un sorteo preferente exclusivo para los poseedores de tarjeta de crédito VISA. El proceso de registro para este sorteo se abrió el 10 de septiembre y finalizó el 19 de septiembre. Para participar, los interesados debieron crear un FIFA ID en FIFA.com/tickets y registrar su solicitud. Quienes completaron este paso recibirán notificaciones sobre las fechas de venta y los detalles del proceso de compra.

Los ganadores de este sorteo serán notificados por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, y se les asignará una fecha y hora específicas para adquirir sus entradas. En esta etapa se ofrecerán localidades para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo.

Precios y el sistema de venta dinámico

En cuanto a los precios, la FIFA informó que las entradas para la etapa de grupos comenzarán desde los 60 dólares. Por otro lado, los asientos más exclusivos para la gran final podrán alcanzar hasta los 6.730 dólares.

Un detalle importante es que el proceso de venta de boletos se basará en el “precio dinámico”. Esto significa que los precios podrán variar, abaratarse o encarecerse de acuerdo con la demanda, un sistema ya implementado durante el reciente Mundial de Clubes en Estados Unidos, también organizado por la FIFA.

Próximas fases de venta: más oportunidades para todos

Para aquellos que no participaron en el sorteo preferente de Visa, no resultaron ganadores o simplemente desean adquirir más boletos, la FIFA habilitará nuevas fases de expendio desde octubre de este año hasta la final del torneo.

Las siguientes etapas incluyen:

Segunda fase: sorteo anticipado de boletos. Previsto del 27 al 31 de octubre. Funcionará de manera similar a la primera fase, con un período de registro seguido de un proceso de selección. Los ganadores recibirán horarios específicos para adquirir entradas, sujeto a disponibilidad, entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Tercera fase: sorteo por selección. Se iniciará poco después del sorteo del fixture del Mundial, programado para el 5 de diciembre. En esta etapa, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos.

Fase final: venta por orden de llegada. Esta etapa se habilitará en la parte más cercana al inicio del torneo. Los boletos restantes se venderán por estricto orden de llegada.

Opciones futuras y plataforma de reventa segura

A medida que se acerque el Mundial, se espera que la FIFA ponga a disposición nuevas opciones para los aficionados. Entre ellas se mencionan las entradas de aficionado, pensadas para quienes desean sentarse junto a otros seguidores de su mismo equipo. También estarán los boletos condicionales de aficionado, que permitirán reservar un asiento en caso de que una selección específica avance a las rondas de eliminación directa.

Además, la entidad que rige el fútbol habilitará una plataforma de reventa oficial en FIFA.com/tickets. Esta iniciativa es fundamental para que los titulares de boletos tengan una opción segura y confiable en caso de querer revender sus entradas, protegiendo así a los fanáticos contra la reventa no autorizada o ilegal.

El camino hacia el Mundial 2026 ya está marcado, y la FIFA está desplegando un plan de venta de entradas estructurado para que millones de aficionados puedan ser parte de esta histórica celebración del fútbol. ¡Mantente atento a las próximas fechas y no te quedes sin tu lugar!