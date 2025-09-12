Mundial 2026: se conocieron los horarios en los que jugará la Selección Argentina

La fiebre mundialista comienza a sentirse. En las últimas horas, desde la FIFA revelaron la franja horaria que tendrán los partidos del Mundial 2026 que se jugará Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien aún no se sortearon los grupos, y por ende la Selección Argentina no conoce sus rivales, esto presenta una novedad ya que los horarios de sus partidos fueron confirmados. La ceremonia del sorteo está programada para el próximo 5 de diciembre en Washington DC.

Desde FIFA revelaron los cuatro horarios en los que comenzarán los encuentros: 13:00, 16:00, 19:00 o 22:00 horas de Argentina.

Tanto las fechas y horarios confirmados correspondientes a cada encuentro se conocerá luego del sorteo, ya que todo estará sujeto a la ubicación de grupo de la Selección Argentina.

Esta edición será particular

El Mundial 2026 contará por primera vez con el formato de 48 equipos en lugar de las 32 selecciones que la disputaban históricamente. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada una. Al igual que antes, los dos primeros de cada zona clasificarán a los dieciseisavos de final.

En tanto, desde el organismo internacional de fútbol, confirmaron que la ubicación de cada selección estará definida en base al ranking actualizado que se publicará después de finalizadas las eliminatorias continentales.