Con el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander, dominó a Francia para asegurar una contundente victoria de 95-65 en su primer juego del grupo H.

La estrella de Oklahoma City Thunder cerró una increíble segunda parte con un impresionante doble doble de 27 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias para aniquilar a la defensa francesa y desestabilizar el partido.

Por la zona A Italia le ganó a Angola por 81 a 67, mientras que República Dominicana del Che García se impuso al local Filipinas 87 a 81.

En el grupo C Montenegro batió a México 91 a 71 y Lituania a Egipto 93 a 67.

En tanto que por la zona E Australia mostró credenciales al imponerse a Finlandia 98 a 72 y Alemania derrotó en Okinawa al local Japón 81 a 63.

El grupo H, por su parte, contó con victoria de Letonia ante Líbano 109 a 70 en Yakarta, Indonesia y el mencionado triunfo canadiense.

Para el sábado la programación será con la zona B Sudán del Sur vs. Puerto Rico a las 5 en Filipinas (DSports) y Serbia vs. China a las 9 en Filipinas (DSports).

Por el grupo C chocarán Jordania vs. Grecia a las 5.45 en Filipinas (DSports) y Estados Unidos vs. Nueva Zelanda a las 9.40 en Filipinas (DSports y TyC Sports).

En la zona F se medirán este sábado Cabo Verde vs. Georgia a las 5 en Japón (DSports) y Eslovenia vs. Venezuela a las 8.30 en Japón (DSports).

Y por la G chocarán Irán vs. Brasil a las 6.45 en Indonesia (DSports y TyC Sports) y España vs. Costa de Marfil a las 10.30 en Indonesia (DSports).

Grupo A

Fecha 2

Italia vs. República Dominicana – Domingo 27 de septiembre a las 5 en Filipinas (DSports).

Filipinas vs. Angola – Domingo 27 de septiembre a las 9 en Filipinas (DSports)

Grupo B

Fecha 2

China vs. Sudán del Sur – Lunes 28 de agosto a las 5 en Filipinas (DSports).

Puerto Rico vs. Serbia – Lunes 28 de agosto a las 9 en Filipinas (DSports).

Grupo C

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Jordania – Lunes 28 de agosto a las 5.45 en Filipinas (DSports).

Grecia vs. Estados Unidos – Lunes 28 de agosto a las 9.40 en Filipinas (DSports y TyC Sports).

Grupo D

Fecha 2

Montenegro vs. Egipto – Domingo 27 de agosto a las 5.45 en Filipinas (DSports).

Lituania vs. México – Domingo 27 de agosto a las 9.30 en Filipinas (DSports y TyC Sports).

Grupo E

Fecha 2

Australia vs. Alemania – Domingo 27 de agosto a las 5.30 en Japón (DSports y TyC Sports).

Japón vs. Finlandia – Domingo 27 de agosto a las 9.10 en Japón (DSports).

Grupo F

Fecha 2

Venezuela vs. Cabo Verde – Lunes 28 de agosto a las 5 en Japón (DSports).

Georgia vs. Eslovenia – Lunes 28 de agosto a las 8.30 en Japón (DSports).

Grupo G

Fecha 2

Costa de Marfil vs. Irán – Lunes 28 de agosto a las 6.45 en Indonesia (DSports).

Brasil vs. España – Lunes 28 de agosto a las 10.30 en Indonesia (DSports y TyC Sports).

Grupo H

Fecha 2

Líbano vs. Canadá – Domingo 27 de agosto a las 6.45 en Indonesia (DSports).

Francia vs. Letonia- Domingo 27 de agosto a las 10.30 en Indonesia (DSports).