La lucha por los puntos: Racing, cerca de asegurar su plaza

El Mundial de Clubes 2025 tiene continuidad asegurada luego de que el Chelsea fuera coronado campeón. Mientras se espera la definición de la sede para la próxima edición, los clubes sudamericanos ya compiten por un lugar utilizando un sistema de clasificación basado en la acumulación de puntos.

Luego de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing se ubica en una posición destacada. Actualmente, La Academia lidera la tabla continental junto a Palmeiras. Con 34 unidades, Racing se posiciona como el segundo mejor ubicado, apenas por detrás del conjunto brasileño que encabeza el ranking con 40 puntos. Los cuatro semifinalistas de 2025 — Palmeiras, Racing, Flamengo y Liga de Quito — dominan las primeras posiciones, con Flamengo y Liga de Quito igualando con 32 puntos cada uno.

El reparto de cupos y la reglamentación

La Conmebol dispondrá de seis plazas para el torneo si el formato se mantiene en 32 equipos, aunque existe la posibilidad de que se expanda a 48. De estas plazas, cuatro serán asignadas a los equipos que resulten campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028. Los dos cupos restantes se otorgarán a los conjuntos con mayor puntaje acumulado durante ese mismo período.

La reglamentación establece un máximo de dos representantes por país, a menos que un tercer club consiga su plaza ganando la Copa Libertadores.

El sistema de puntuación es clave para entender las posiciones actuales:

Se otorgan tres puntos por participar en la fase de grupos.

Tres puntos por cada victoria obtenida.

Un punto por cada empate.

Tres puntos adicionales por cada ronda superada.

Es importante destacar que la Copa Sudamericana queda excluida de este ranking clasificatorio.

El resto de los argentinos en la pelea

Además de Racing, varios clubes argentinos se mantienen en la disputa por acceder a las plazas por ranking:

Estudiantes se encuentra en el quinto lugar con 28 unidades.

Vélez ocupa la séptima posición con 24 puntos.

River está octavo con 23 puntos.

Central Córdoba completa la lista de equipos argentinos, sumando 14 puntos y ubicándose en la decimosexta posición entre los 32 participantes actuales.

Finalmente, respecto a la sede del certamen en 2029, la FIFA aún no ha tomado una decisión. Brasil se presenta como candidato representando a Sudamérica, compitiendo contra Qatar, Estados Unidos y Australia.