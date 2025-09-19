La selección argentina de vóley aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial que se desarrolla en Filipinas y ya tiene confirmado el horario para el trascendental cruce ante su próximo rival, Italia. El encuentro, que definirá un lugar en los cuartos de final, está programado para este domingo a las 4:30 de la madrugada (hora de Argentina). El escenario para este duelo será el Mall of Asia Arena, ubicado en la ciudad de Manila, que cuenta con una capacidad para 20.000 espectadores.

El camino argentino: primeros y triunfales

Los dirigidos por Marcelo Méndez consiguieron la clasificación y terminaron en la primera posición del grupo C. Este logro se cimentó gracias a un «triunfazo» en cinco sets frente a Francia, que ostenta el título de bicampeona olímpica. Además del triunfo contra la potencia francesa, el combinado albiceleste había conseguido victorias previas frente a Finlandia (3-2), en un partido en el que debieron remontar tras perder los dos primeros sets, y ante Corea del Sur (3-1).

Italia, un rival en ascenso

El partido contra Italia representa un «verdadero desafío» para el equipo argentino. La selección italiana, por su parte, obtuvo su clasificación tras finalizar segunda en el grupo F. Su camino incluyó triunfos ante Argelia y Ucrania, aunque sufrió una «sorpresiva derrota» frente a Bélgica.

A pesar de ese tropiezo, el crecimiento de Italia en los últimos años es notable. Prueba de su poderío reciente es la semifinal alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su participación en la final de la Nations League 2025, donde fue superada únicamente por Polonia.

La selección argentina buscará en Manila igualar o superar la mejor actuación histórica del país en un Mundial de vóley, que fue el tercer puesto obtenido en 1982.