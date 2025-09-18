Mundial de vóley: la Selección Argentina le ganó a Francia y se metió en octavos

La Selección Argentina sigue imparable en el Mundial de Vóley 2025. Luego de debutar con triunfo ante Finlandia 3-2, e imponerse ante Corea del Sur por 3-1, el equipo de Marcelo Méndez sorprendió a Francia.

La albiceleste derrotó al campeón olímpico por 3 a 2, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25, y 15-12 y se metió en la siguiente fase del Mundial en Filipinas. Luciano Vicentín estuvo encendido y metió 22 puntos.

El punto de inflexión en el partido se dio en el cuarto set. Con 2-1 a favor de la selección nacional, Francia se acomodó mejor y mostró un mejor nivel en bloqueo y contra para ponerse 20-16. Los europeos finalmente lo definieron en el tiebreak por 25-20.

Ya en el set decisivo, un bloqueo de Kukartsev y contra de Loser pusieron 10-7 arriba a la albiceleste. Vicentín el gran héroe de la noche, desató el festejo argentino en Filipinas poniéndole cifras definitivas al partido. Fue 15-12.

Argentina: De Cecco (1), Kukartsev (10), Gallego (6), Loser (12), Vicentin (22), Palonsky (17), Danani (L). Ingresaron: Armoa, Gómez (4), Zerba (3), Giraudo, Sánchez.

Ahora, la Selección espera por su próximo rival que será Italia o Ucrania.