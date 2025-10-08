Las Murciélagas avanzan con paso firme en el Mundial de India 2025

«Las Murciélagas», el seleccionado argentino de fútbol para ciegas, está llevando a cabo una muy buena actuación en el Campeonato Mundial 2025 que se disputa en India, un certamen que se extiende desde el 5 de octubre hasta el 11 de octubre. El equipo nacional busca revalidar su título y alcanzar el bicampeonato mundial.

Tras los primeros encuentros, Argentina ha conseguido tres partidos ganados y ha asegurado su lugar invicto en las semifinales. El cuerpo técnico, conformado por Santiago Jugo, Sofía Sosa, Julieta Martín y Luz Morales, ha guiado al equipo en una destacada defensa de su campeonato.

Victorias clave y goleadoras destacadas

El seleccionado cerró su participación en la zona con un rendimiento ofensivo y defensivo impecable. Las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, jugadoras provenientes del club Municipalidad, han sido las responsables de los goles que dieron el triunfo al equipo.

Los resultados fueron contundentes:

Primer partido: Argentina ganó 5-0 contra Canadá, con tres goles de Sosa y dos de Aguilar.

Segundo partido: Se impusieron 1-0 contra Turquía, con un tanto anotado por la capitana, Gracia Sosa.

Tercer partido: Lograron una victoria de 1-0 contra Japón, actual líder del ranking mundial. El gol decisivo fue de Sosa, marcado a falta de nueve minutos para el cierre del primer tiempo.

Un plantel de referentes globales

El plantel está integrado por diez jugadoras. Cuatro de ellas provienen del club Municipalidad: la capitana Gracia Sosa, Yohana Aguilar, Milagros Romero y Melisa Flores. A ellas se suman Guillermina Corrales, Agustina Medina, Florencia Massenzana, Micaela Aguilar, Sandra Yanaje y Micaela Segovia.

Las Murciélagas son pioneras y consagradas desde el primer Mundial, disputado en 2023. Con compromiso y pasión, el seleccionado reafirma su lugar como referente del deporte adaptado a nivel global y es considerado favorito en esta nueva edición del campeonato mundial.

Tras asegurar su pase, al equipo argentino solo le resta conocer a su próximo rival en las semifinales, el cual se definirá en las próximas horas.