Mundial Sub-17 Qatar 2025: la nueva estructura del torneo y el debut de Argentina ante Bélgica

La FIFA confirmó todos los detalles del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, que presentará un cambio histórico en su formato y marcará el inicio de una nueva etapa para esta categoría. El certamen se jugará entre el 3 y el 27 de noviembre y contará con 48 selecciones, replicando el esquema de la Copa del Mundo de mayores.

Los encuentros se disputarán en ocho estadios del complejo deportivo Aspire Zone, en Al Rayyan, a pocos kilómetros del centro de Doha. La final se llevará a cabo en el Estadio Internacional Khalifa, una de las sedes principales del Mundial 2022.

Por primera vez, el torneo se organizará en cuatro mini-competencias de 12 equipos cada una, divididas en tres grupos de cuatro selecciones. Los tres ganadores de grupo y el mejor segundo de cada mini-torneo avanzarán a las semifinales y final de esa zona. Los campeones de cada mini-torneo se clasificarán a la “final four”, que definirá al campeón mundial entre los cuatro mejores conjuntos.

El evento también tendrá una frecuencia anual: Qatar será sede de las próximas cinco ediciones, entre 2025 y 2029.

En el plano deportivo, la selección argentina Sub-17, bajo la conducción de Diego Placente, compartirá el Grupo D con Bélgica, Túnez y Fiyi. El debut será el lunes 3 de noviembre a las 11:45, frente a los europeos. Luego enfrentará a Túnez el jueves 6 a las 10:30, y cerrará la primera fase ante Fiyi el domingo 9 a las 9:30.

El torneo reunirá a representativos de las seis confederaciones. Por Sudamérica participarán Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela y Bolivia, mientras que Europa contará con potencias como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Portugal.

Desde su creación en 1985, el Mundial Sub-17 ha tenido a Nigeria y Brasil como los países más exitosos, con cinco y cuatro títulos, respectivamente. La última edición, disputada en 2023 en Indonesia, consagró campeón a Alemania.

Con el impulso del reciente subcampeonato obtenido por el Sub-20 en Chile, la selección argentina buscará en Qatar mantener su protagonismo en las categorías formativas y repetir la mística ganadora que la selección mayor logró en ese mismo país tres años atrás.