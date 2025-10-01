La Selección Argentina Sub 20 enfrentará su segundo compromiso en el Mundial de Chile 2025. Tras el debut con victoria por 3 a 1 frente a Cuba, el equipo de Placente enfrentará este miércoles a Australia, con transmisión de Telefe y DSports desde las 20.

Con tres puntos en el arranque, la Albiceleste quedó bien posicionada en el Grupo C y depende de sí misma para asegurarse el pasaje a la siguiente fase.

Al clasificar los dos primeros de cada grupo, un nuevo triunfo le daría a Argentina la clasificación sin mirar de reojo lo que pase en los otros partidos.

Australia llega con la urgencia de sumar. Los oceánicos perdieron 1 a 0 en su debut ante Italia y necesitan puntos para mantener chances de meterse en octavos de final.

“Fue un partido muy raro. La expulsión nos complicó pero las sensaciones fueron buenas”, dijo Placente.

Cómo formaría Argentina

Placente mantendría la base del equipo que superó a Cuba, aunque sin el defensor de la “T”, Santi Fernandez, que vio la roja en los primeros minutos del debut.

El probable once sería con Santino Barbi en el arco; Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Tobías Ramírez y Juan Villalba en el fondo; Milton Delgado y Valentino Acuña en el medio; Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Santino Andino o Ian Subiabre como volantes ofensivos; y Alejo Sarco como referencia de área.

De conseguir un triunfo, la Selección quedará prácticamente con un pie en los octavos.

Las posiciones del mundial