No pudo ser. La Selección Argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial de Chile y se quedó a un paso de una nueva coronación.

El equipo de Diego Placente no logró revertir un arranque complicado y los africanos aprovecharon al máximo sus chances para quedarse con la gloria.

El partido comenzó cuesta arriba. A los 5 minutos, una mala salida del arquero de Talleres, Santino Barbi, derivó en un tiro libre peligroso para Marruecos. Tras varios minutos de revisión en el VAR, el guardameta fue amonestado y Yassir Zabiri convirtió con un remate preciso para poner el 1-0.

Argentina intentó reaccionar, pero a los 29 de la primera parte recibió otro golpe. Una rápida contra por la derecha desacomodó a la defensa, Dylan Gorosito falló en la marca y nuevamente Zabiri apareció para definir cruzado y estirar la ventaja.

En el complemento, Placente movió el banco con los ingresos de Subiabre, Andrada y Silvetti, buscando mayor profundidad en ataque. La “Albiceleste” dominó la pelota y empujó con actitud, pero le faltó precisión para quebrar la firme defensa marroquí.

Con este resultado, Marruecos se consagró campeón mundial Sub 20 por primera vez en su historia, mientras que Argentina cerró un torneo muy positivo, con una gran actuación colectiva que lo llevó hasta la final invicto.