Mundial Sub-20: Argentina con ausencias de peso y presencia cordobesa

Diego Placente confirmó la nómina de 21 futbolistas para el certamen en Chile. Santino Barbi y Santiago Fernández representarán a la “T”, mientras que Claudio Echeverri y Franco Mastantuono quedaron fuera por negativa de sus clubes europeos.

El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Diego Placente, dio a conocer la lista de 21 convocados que disputarán el Mundial de la categoría en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre. La principal novedad para el fútbol cordobés es la presencia de dos jugadores de Talleres: el arquero Santino Barbi y el defensor central Santiago Fernández, quienes estarán ausentes de los próximos compromisos de la “T” en la Liga Profesional.

La nómina también estuvo marcada por dos ausencias de peso: Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Franco Mastantuono (Real Madrid). Ninguno de los dos será parte del certamen ya que sus clubes europeos no dieron autorización, situación posible al no tratarse de una competencia dentro del calendario oficial de la FIFA.

En contrapartida, sí fueron cedidos otros juveniles que militan en el exterior, entre ellos Gianluca Prestianni (Benfica), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Julio Soler (Bournemouth) y Tomás Pérez (Porto).

Argentina integrará el Grupo D, junto con Australia, Cuba e Italia. El debut será el domingo 28 de septiembre ante Cuba en Valparaíso, seguido de los cruces con Australia (1 de octubre) e Italia (4 de octubre).

El certamen reunirá a 24 selecciones, distribuidas en seis zonas de cuatro equipos. Avanzarán a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro terceros con mejor desempeño. Desde esa instancia, la definición será por eliminación directa a partido único.

La lista de convocados de Placente

Andino, Santino (Godoy Cruz)

Andrada, Tobías (Vélez Sarsfield)

Barbí, Santino (Talleres)

Busso, Álvaro (Vélez Sarsfield)

Carrizo, Maher (Vélez Sarsfield)

Delgado, Milton (Boca Juniors)

Fernández, Santiago (Talleres)

Gómez, Alain (Valencia)

Gorosito, Dylan (Boca Juniors)

Montoro, Álvaro (Botafogo)

Pagano, Teo (San Lorenzo)

Pérez, Tomás (Porto)

Pierani, Valente (Estudiantes de La Plata)

Prestianni, Gianluca (Benfica)

Ramírez, Tobías (Argentinos Juniors)

Sarco, Alejo (Bayer Leverkusen)

Silvetti, Mateo (Inter Miami)

Soler, Julio (Bournemouth)

Subiabre, Ian (River Plate)

Villalba, Juan M. (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Acuña, Valentino (Newell’s Old Boys)

Fixture de Argentina en el Grupo D

28 de septiembre: Cuba vs. Argentina – 20:00 – Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

1 de octubre: Argentina vs. Australia – 20:00 – Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00 – Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)