La Selección Argentina Sub 20 derrotó 4-1 a Australia en la segunda fecha del Mundial de Chile 2025 y se garantizó un lugar en los octavos de final.

Los goles del equipo de Diego Placente fueron de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino, mientras que Daniel Bennie descontó para los oceánicos.

Desde el arranque, la Albiceleste impuso condiciones. Con mayor juego colectivo y sus individualidades, se adueñó del trámite frente a un rival inofensivo. Apenas a los tres minutos, Sarco capitalizó una buen pase del lateral de Boca, Dylan Gorosito, y marcó el 1-0.

El conjunto nacional amplió antes del cierre del primer tiempo: Tomás Pérez, defensor del Porto, conectó un centro y puso el 2-0. En el medio, Australia había alcanzado un empate transitorio, pero el VAR lo anuló por infracción sobre Pérez.

En el complemento, Argentina dominaba con tranquilidad hasta que un error en la salida de Santino Barbi, arquero de la reserva de Talleres, le abrió la puerta al descuento de Bennie a los 69 minutos.

Ese gol reavivó las dudas y complicó el desarrollo, aunque el ingreso de variantes ofensivas le vino muy bien al conjunto de Placente.

Los cambios de Placente fueron claves. El ingreso de Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Santino Andino mejoró notablemente el rendimiento en ataque. A los 93, Subiabre, delantero de River, definió una contra para el 3-1.

Y en tiempo agregado, Andino, de Godoy Cruz, selló la goleada con un bombazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo para el 4-1 definitivo.

La defensa volvió a presentar modificaciones, ya que no estuvo disponible el zaguero de Talleres, Santiago Fernández, expulsado en el debut frente a Cuba.

Las posiciones del mundial

Con este resultado, Argentina suma seis puntos y lidera la zona, seguido por Italia con cuatro unidades. Cuba acumula un solo punto, mientras que Australia quedó eliminado sin haber conseguido sumar.

Argentina: 6 pts

Italia: 4 pts

Cuba: 1 pt

Australia: 0 pts

El próximo sábado, la Selección enfrentará a Italia en un duelo clave para definir el primer puesto del grupo.