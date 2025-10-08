Mundial Sub-20: Argentina goleó a Nigeria y sacó pasaje a cuartos

La Selección Argentina Sub-20 ganó, gustó y goleó a su par de Nigeria por 4-0 en los octavos de final del Mundial de Chile 2025.

El equipo de Placente fue dominador de principio a fin y ganó con amplia comodidad el partido para meterse en los cuartos de final de la cita mundialista.

El combinado nacional presionó bien arriba, tuvo un buen juego asociativo y aprovechó los errores de la defensa nigeriana para golpear en los momentos justos. Con este resultado, la Selección ganó los cuatro compromisos disputados y marcó 12 tantos en lo que va del torneo, siendo uno de los más efectivos en ataque.

El próximo escollo será la Selección Sub-20 de México, que este martes eliminó al local Chile por el mismo resultado. El compromiso se jugará el próximo sábado a las 20 horas.

Los goles

El combinado nacional arrancó con todo el partido. A los 2 minutos, una mala salida del arquero nigeriano permitió un pase al medio de Gorosito, para que Alejo Sarco abra el marcador.

A los 23 minutos, la albiceleste estiró la ventaja. Maher Carrizo metió un buen zurdazo de tiro libre al palo del arquero, que no pudo responder. 2-0 arriba la Selección que se ilusiona con los cuartos.

En la segunda mitad, las cosas se pusieron un poco más niveladas. Nigeria intentó las diagonales por los costados y la presión alta, pero el conjunto de Placente mostró solidez defensiva para no ceder goles.

A los 8 del complemento, una desatención nigeriana luego de un tiro libre, permitió que Maher Carrizo convierta el resultado en goleada. 3-0 arriba la selección.

A los 21 de la segunda mitad, un buen pase entre líneas del volante de Gianluca Prestianni, dejó posicionado a Mateo Silvetti. El delantero que había ingresado desde el banco, se fabricó un espacio en el área y definió con un zurdazo cruzado. 4-0 para Argentina que ya le bajó el telón al encuentro.

El cuadro de Diego Placente venía implacable.

Sin figuras como Franco Mastantuono y Claudio “Diablito” Echeverri, el combinado nacional debutó con triunfo ante Cuba por 3-1. En la segunda fecha goleó a Australia 4-1, y ya clasificado, derrotó por la mínima a la Azurra en Valparaíso.