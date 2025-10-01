La Selección Argentina Sub 20 le gana a Australia 1-0 por la segunda fecha del Mundial de Chile 2025. Con este resultado, la Albiceleste estaría acomodándose en octavos de final del certamen, tras el debut con victoria por 3 a 1 frente a Cuba.

El equipo de Placente golpeó de entrada y se puso arriba rápidamente en el marcador.

A los tres minutos, Alejo Sarco capitalizó un gran pase del lateral de Boca, Dylan Gorosito y clavó el 1-0.

A los 34 minutos de juego, las cosas parecían complicarse para la Albiceleste. Quintal le robó la pelota a Tomás Pérez, y clavó el empate. Minutos mas tarde, el árbitro Jose María Sanchez Martínez anuló el gol en instancias del VAR por infracción sobre el jugador argentino del Porto.

Con tres puntos en el arranque, y el reciente empate entre Italia y Cuba por 2-2, una victoria clasificaría automáticamente al combinado nacional a los octavos de final. Cabe aclarar que los dos primeros de cada grupo se meten entre los dieciséis mejores.

Australia llega con la urgencia de sumar. Los oceánicos perdieron 1 a 0 en su debut ante Italia y necesitan puntos para mantener chances de meterse en octavos de final.

