La Selección Argentina Sub 20 le gana a México por 1-0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

El combinado nacional llega con un andar perfecto: cuatro triunfos consecutivos y apenas dos goles en contra. Después de cerrar una fase de grupos ideal, con victorias ante Cuba, Australia e Italia, la Albiceleste se metió entre los ocho mejores luego de golear 4 a 0 a Nigeria en los octavos, con tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti.

Maher Carrizo, futbolista de Vélez, fue la gran figura ante Nigeria.
AFA

México, por su parte, viene de eliminar al local tras un 4 a 1 contundente frente a Chile. El equipo norteamericano también mantiene su invicto: en la fase inicial empató con Brasil (2-2) y España (2-2), y venció 1-0 a Marruecos, lo que anticipa un cruce parejo y de mucha intensidad.

El ganador del duelo se enfrentará a Colombia, en semifinales, que más temprano eliminó a España por 3-2 con un triplete de Néiser Villarreal.

El resto de los cuartos de final del Mundial Sub 20 se completa con Noruega vs. Francia (domingo 12, a las 20) y los ganadores de la llave de Estados Unidos o Italia vs. Marruecos o Corea del Sur.