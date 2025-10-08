Mundial Sub-20: Argentina le gana a Nigeria por los octavos de final

La Selección Argentina Sub-20 le gana a su par de Nigeria por 2-0 en los octavos de final del Mundial de Chile 2025. El equipo de Placente busca avanzar y dejar atrás la última eliminación sufrida en esta instancia en 2023.

El combinado nacional arrancó con todo el partido. A los 2 minutos, una mala salida del arquero nigeriano permitió un pase al medio de Gorosito, para que Alejo Sarco abra el marcador.

A los 23 minutos, la albiceleste estiró la ventaja. Maher Carrizo metió un buen zurdazo de tiro libre al palo del arquero, que no pudo responder. 2-0 arriba la Selección que se ilusiona con los cuartos.

El partido se disputa en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, y cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

El cuadro de Diego Placente viene implacable. Sin figuras como Franco Mastantuono y Claudio “Diablito” Echeverri, el combinado nacional debutó con triunfo ante Cuba por 3-1. En la segunda fecha goleó a Australia 4-1, y ya clasificado, derrotó por la mínima a la Azurra en Valparaíso.

Ahora combinado nacional se mide ante su par africano que finalizó en el tercer puesto del grupo F, por detrás de Colombia y Noruega. No será un duelo más: la Selección busca revancha de la eliminación sufrida hace dos años, cuando también había brillado en la fase de grupos pero cayó sorpresivamente 2-0 ante Nigeria en octavos.

El partido será televisado por Telefé, Directv Sports y DGO.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.