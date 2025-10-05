Mundial Sub-20: Argentina le ganó a Italia y pasó a octavos con puntaje ideal

En un duelo muy ajustado, Argentina logró imponerse por la mínima ante Italia y cerró la fase de grupos con puntaje perfecto.

El conjunto de Diego Placente, que ya tenía asegurado su lugar en octavos, mostró solidez para quedarse con una victoria clave.

El encuentro fue cerrado y de mucha paridad. Ambas selecciones priorizaron no perder y el partido se definió en detalles. A los 75 minutos, Dylan Gorosito, lateral de Boca, rompió la paridad con una gran jugada individual y una definición precisa al palo izquierdo del arquero italiano.

La figura de la noche fue Julio Soler, lateral del Bournemouth, quien mostró firmeza en defensa y fue una salida constante por la banda. Los cambios del técnico nacional también dieron resultado: las entradas de Ian Subiabre y Gianluca Prestianni le aportaron frescura al ataque.

Santiago Fernández, de la “T”, fue reemplazado por Gorosito, autor del único gol del partido.

Con este triunfo, la Selección Argentina Sub 20 sumó 9 puntos sobre 9 posibles y avanzó a los octavos de final como líder del Grupo D. El combinado nacional jugará el próximo miércoles con rival a definir.

En conferencia, el DT, Diego Placente evaluó el triunfo de la Selección: ”Estoy muy contento por el triunfo. Fue un partido muy difícil, Italia es un muy buen equipo. Me satisface el rendimiento de muchos jugadores, eso hace que el equipo juegue bien", sostuvo.

Por último, agregó: "Queríamos salir primeros y creo que fue un muy buen triunfo".