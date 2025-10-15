Mundial Sub-20: Argentina se enfrenta a Colombia por un lugar en la gran final

La Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente, va por un paso clave hacia la gloria. Enfrente tendrá a Colombia, un rival complicado que intentará cortar el gran momento del conjunto albiceleste.

El duelo se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos desde las 20 (hora argentina), con arbitraje del portugués João Pinheiro, y con televisación de DSports y Telefé.

La “Albiceleste” llega a esta instancia con una campaña perfecta: ganó todos sus partidos, incluidos los del Grupo D ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (2-0). En los cruces directos, superó 4-0 a Nigeria y 2-0 a México, mostrando solidez y efectividad en cada presentación.

Del otro lado, Colombia viene de un recorrido más ajustado. El equipo de César Torres lideró su grupo con cinco puntos, producto de una victoria ante Arabia Saudita y dos empates frente a Noruega y Nigeria. En octavos y cuartos, eliminó a Sudáfrica y a España (3-2 en el cierre), para meterse entre los cuatro mejores.

Ambos seleccionados se enfrentaron dos veces en el Sudamericano Sub 20, con un empate 1-1 en la fase inicial y una victoria argentina 1-0 en el Hexagonal Final.

Horas antes, desde las 17, Francia y Marruecos definirán al otro finalista en Valparaíso. Si Argentina avanza, podría reeditarse la final del Mundial de Qatar 2022, esta vez en versión juvenil.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.