Mundial Sub 20: Argentina se mide ante Italia en busca del liderazgo del grupo D

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta este sábado a Italia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la última fecha del Grupo D del Mundial de la categoría.

Con el pasaje a octavos garantizado, el combinado nacional busca quedarse con la punta de la zona.

El conjunto dirigido por Diego Placente viene de vencer 3-1 a Cuba en el debut y de golear 4-1 a Australia, resultados que lo dejaron como líder con puntaje ideal. En caso de empate, la Albiceleste asegurará el primer puesto, lo que le daría un cruce más accesible en la siguiente fase.

Entre los confirmados, los cordobeses Santino Barbi y Santiago Fernández, ambos jugadores de Talleres, serían de la partida. Fernández regresará tras cumplir una fecha de suspensión.

Por su parte, Italia llega con cuatro puntos tras un triunfo ante Australia (1-0) y un empate frente a Cuba (2-2), luego de haber desperdiciado una ventaja de dos goles.

El delantero del Leverkusen, Alejo Sarco es el goleador argentino con tres tantos, compartiendo la cima de la tabla junto al estadounidense Benjamín Cremaschi.

Probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

El encuentro comienza a las 20:00 (hora argentina), con transmisión de DSports y Telefe.