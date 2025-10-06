Mundial Sub-20: Argentina tiene rival confirmado para los octavos de final

La Selección Argentina Sub-20, de perfecto andar en el Mundial de Chile 2025, ya conoce su rival para los octavos de final. Este domingo, se confirmó que Nigeria chocará ante el conjunto dirigido por Diego Placente.

Tras el triunfazo conseguido en el duro compromiso ante Italia el pasado sábado, el combinado nacional se medirá ante su par africano que finalizó en el tercer puesto del grupo F, por detrás de Colombia y Noruega.

El recorrido de la Selección Argentina Sub-20

El cuadro de Diego Placente viene implacable. Sin figuras como Franco Mastantuono y Claudio “Diablito” Echeverri, el combinado nacional debutó con triunfo ante Cuba por 3-1. En la segunda fecha goleó a Australia 4-1, y ya clasificado, derrotó por la mínima a la Azurra en Valparaíso.

El partido se jugará el miércoles 8 de octubre desde las 16:30 hora argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El vencedor jugará en cuartos de final frente al ganador de la llave entre Chile y México.

El dato a tener en cuenta es que Nigeria es un rival históricamente complicado en competiciones juveniles.

Las “Super Águilas” borraron a la selección nacional el mundial pasado en esta misma instancia. En ese partido, la Argentina, dirigida por Javier Mascherano también lideró con puntaje ideal el Grupo A pero pero fueron borrados por los nigerianos en el estadio Bicentenario de San Juan.