La Selección Argentina Sub 20 va en busca de una nueva consagración mundial. El equipo de Diego Placente enfrentará este domingo a Marruecos en la final del Mundial que se disputa en Chile, con la ilusión de sumar el séptimo título en la historia de la categoría.

El encuentro se disputará desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani y transmisión de Telefe y DSports.

Argentina llega invicta y con un rendimiento sólido a lo largo del certamen. En la fase de grupos, lideró con puntaje ideal tras vencer a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). En octavos, goleó 4-0 a Nigeria, luego superó 2-0 a México en cuartos y en semifinales eliminó a Colombia por 1-0 con gol de Mateo Silvetti.

En caso de quedarse con la victoria, la “Albiceleste” alcanzará su séptima corona mundial Sub 20, tras los títulos obtenidos en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, reafirmando su condición de selección más ganadora en la historia del torneo.

FORMACIONES

Placente mantendría la base del equipo que llegó hasta la final. El probable once sería: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

Por su parte, Marruecos, una de las revelaciones del campeonato, formaría con Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. El conjunto africano, dirigido por Mohamed Ouahbi, buscará hacer historia en su primera final mundialista.