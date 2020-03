La Federación Internacional de Básquet (FIBA) confirmó el fallecimiento del serbio Borislav Stankovic, secretario general de la organización durante 26 años e impulsor de que los profesionales de Estados Unidos jugaran los Juegos Olímpicos, causa del Dream Team de Barcelona'92.

Stankovic, que falleció a los 94 años, fue secretario general de la FIBA entre 1976 y 2002, y desde entonces la organización lo nombró secretario general emérito.

It is with profound sadness that FIBA confirmed the passing of FIBA Secretary General Emeritus Borislav Stankovic. He was 94 years old.https://t.co/IHyMkORYcX