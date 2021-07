Nadador argentino quiere ser youtuber para ayudar a los futuros atletas

El nadador de Santa Fe dijo que: "fue importante tener este logro académico (licenciado en Marketing y Gestión del Sistema de Información). Personalmente lo tuve pendiente y siempre lo quise lograr. Siempre supe que, si la natación se acaba, yo quería tener un título universitario.

Pero ese título no solo es un papel en la pared, significa que pude hacer un balance entre la vida deportiva y la académica. Era algo más que nada para probarme a mí mismo. Me gustaría nunca tener que usarlo, ser un nadador profesional al nivel de otros deportes que nos brinde la posibilidad de vivir y disfrutar al máximo y darnos la posibilidad de no tener que buscar otro trabajo para pagar el alquiler o la comida".

Consultado sobre que le gustaría hacer en YouTube, Grassi expresó: "Un perfil vinculado a la natación para mostrar cosas que hago, cosas que quizás pueda ayudar a chicos en Argentina, contar experiencias, videos sobre cómo mejorar técnicas de natación…Por otro lado, tener un canal para cosas más random, para cuando vaya a pescar, más personales. Siempre me gustaron la tecnología y las cámaras. Tiene que ver con qué voy a dejar una vez que termine de nadar. Quiero que alguien me recuerde".