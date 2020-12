Nadia Podoroska, que alcanzó las semifinales de Roland Garros 2020, recibió el premio a la "Revelación del año" por parte de la Asociación Femenina de Tenis (WTA).

Con tan solo 23 años, la jugadora comenzó la temporada fuera del Top 250 y terminó en el puesto número 48 del ranking. En consecuencia, fue nombrada como "2020 Newcomer of the Year" (Irrupción del Año) por la WTA, el máximo ente del tenis femenino mundial, que comunicó sus premios a través de su cuenta de Twitter.

