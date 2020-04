El tenis argentino tuvo grandes representantes a lo largo de la historia y el deporte de Córdoba estuvo muy bien representado gracias a David Nalbandian no solo por sus logros en el circuito sino también por su calidad de juego.

Justamente el hombre de Unquillo se sumó a una nueva transmisión en vivo de la Agencia Córdoba Deportes para acompañar a nuestros seguidores durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Desde su casa en su Unquillo natal, rodeado de su familia y compartiendo tiempo que antes, entre gira y gira no tenía, el “Rey David” habló de todo en esta charla: su pasado como tenista, su presente como piloto en el rally argentino y también la actualidad del tenis en el país donde cada vez se hace más complicado que surjan camadas como la de su época de jugador.

Y justamente sobre ese grupo de argentinos es que David guarda un gran recuerdo. “Éramos todos buenos. Fue una camada muy buena que se fue contagiando el nivel. En esa época prácticamente todos los fines de semana había un argentino jugando semifinales y finales. Fue una camada donde a medida que ganábamos torneos y a tipos buenos, el resto empezó a creer que se podía mejorar o estar más arriba en el ranking. Todos se terminaron de contagiar y pegaron un salto de nivel. Hoy lo que falta es calidad de jugadores y cantidad”, arrancó opinando.

Eso, inevitablemente, derivó en que también analizara el presente del tenis y explicara las dificultades que tienen los tenistas jóvenes para surgir. “Todos tienen mérito porque llegar a donde llegan, no llega cualquiera. No es fácil estar ahí arriba, no es fácil llegar y es difícil mantenerse y mientras más alto estás, más difícil es”, aseguró.

Y agregó: “Hoy hay falta cantidad de jugadores, si hubieran más se potenciarán más. En el tenis lamentablemente existe un solo circuito que es el ATP y es la elite. Si no estás en la elite prácticamente no sos nadie y no tenés forma de vivir de esto. Entonces, o sos muy bueno o te tenés que dedicar a otra cosa. Por culpa de esto que no pueden salir a competir, esta muy caro, es difícil y la falta de roce internacional se siente”.

Lógicamente, Nalbandian no dejó de elogiar a otro cordobés que se destaca en el circuito como Juan Ignacio Londero. “Contento de tener a otro cordobés en el tour, ganó el torneo de Córdoba y ganar en tu país es de lo mejor que te puede pasar. Se le vienen épocas difíciles que es cuando tiene que mantener el nivel. Tiene lindos desafíos por delante”.

Esto también derivó en que hablara del ATP 250 que se realiza desde hace dos años en el Polo Deportivo Kempes y que tiene por delante varios años más. “Hubiese sido lindo tener el torneo acá cuando yo jugaba. Creo que este año estuvo mejor que el año pasado, va creciendo y se van acomodando las cosas. ”.

De muy joven y cuando hacía sus primeros pasos en el ATP, Nalbandian se encontró en una final de Wimbledon, la “catedral del tenis”. Ese fue uno de sus primeros grandes logros y a medida que crecía dejaba de sorprender por lo que iba alcanzando, pero sin dudas que uno de esos momentos sorpresivos fue la final del Master en Shangai, un torneo al que no tenía previsto ir.

“Nunca había visto entero el partido del Master de 2005 y fue un partido buenísimo. Yo estaba muy relajado porque no iba a ir a ese torneo y fue una semana increíble”, rememoró sobre ese particular momento de su vida.

Pero así como tuvo victorias memorables, también tuvo algunos tropiezos en el camino. Pero ni el uno ni el otro le quitaron el sueño a David y él tiene una explicación para eso. “Ninguna victoria me hizo sentir en la cima del mundo. Siempre digo que el tenis no te deja ni lamentar las derrotas ni festejar las victorias. Es un circuito que va muy rápido, no tenés tiempo para disfrutarlo, para lamentarte, tenes que tener la cabeza en lo que sigue. Es muy difícil disfrutarlo en su totalidad.”, aseveró.

Más allá de su prolífica carrera en el circuito ATP, Nalbandian supo construir, a base de grandes actuaciones, una memorable historia en la Copa Davis. Sobre esta etapa el hombre de Unquillo recordó: “La Davis fue de lo mejor que te puede pasar como deportista. Cuando representas al país es lo mas lindo que te puede pasar, por la presión, por la responsabilidad, es todo distinto. Ningún torneo te puede dar la sensación de jugar Copa Davis de local o de visitante, la atmósfera que se vive es inigualable. De lo mas lindo que me pasó”.

Y tan identificado está David con este torneo, que muchas de las preguntas de los usuarios que también se sumaron a la charla en vivo por nuestro Instagram apuntaban en esa dirección, saber si algún día sería capitán de Copa Davis. Pero el propio Nalbandian se encargó de ponerle un freno a esa ilusión: “No me quita el sueño ser capitán. Creo que hay mucha gente con ganas y experiencia para poder hacerlo. No lo tengo ni como prioridad, pero en algún momento por qué no, no lo descarto”.

Algunas lesiones hicieron que Nalbandian pusiera un freno en su carrera como tenista y metiera primera en el mundo del automovilismo, una butaca y un volante fueron su nuevo escenario de competición. Actualmente el “Rey David”, dejó atrás el polvo de ladrillo para sentir el polvo del circuito del Rally Argentino.

“El rally siempre me gustó, desde chico. Me hice amigo de Marcos Ligato y me empecé a meter en ese mundo. Y dije que cuando me retire es un deporte que me gusta tanto que lo iba a hacer. Hoy es un deporte que lo disfruto y de a poco fui demostrando que podemos ir peleando arriba contra los históricos”, destacó.

Por último, se refirió a Guillermo Vilas, un referente en el tenis argentino. “Gracias a él casi todos nosotros empezamos a jugar al tenis. Todo lo que te decía él era sumamente importante. Hoy está pasando por un momento malo de salud así que le mandamos saludos y fuerzas para que la siga peleando porque siempre fue un gladiador y esperemos que no baje los brazos ahora”, concluyó.

Vía Prensa Agencia Córdoba Deportes